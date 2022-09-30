Премию от Фонда Джорджа Клуни вручили белорусским правозащитникам 1 30.09.2022, 20:16

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Ее получила правозащитная организация «Вясна».

Премию «The Albie Awards 2022», учрежденную Фондом «Клуни за справедливость», в номинации «Справедливость для защитников демократии» вручили белорусской правозащитной организации «Вясна».

Награду для «Вясны» приняла Алина Стефанович — жена политзаключенного правозащитника Валентина Стефановича. Она отметила, что на сцене должен был бы стоять ее муж, но «он не может этого сделать, потому что находится за решеткой».

Алина также зачитала письмо от Валентина, которое он попросил озвучить на церемонии. В письме Валентин Стефанович пишет о том, что и в «ХХІ веке белорусы вынуждены бороться за, казалось бы, такую простую вещь — демократию», а также напоминает о своих коллегах, находящихся сейчас в заключении в Беларуси. Закончил свое послание Валентин Стефанович словами белорусского классика Максима Богдановича: «Беларусь, твой народ дождется золотистого ясного дня».

Джордж Клуни в эфире телеканала CBS накануне вручения премии сказал:

«Эти люди с готовностью попали в тюрьму, потому что верили настолько твердо, боролись за независимость, боролись за демократию. Они настоящие герои».

Премия «The Albie Awards» вручается впервые. Она названа в честь судьи Алби Сакса, известного своим героическим стремлением покончить с апартеидом в ЮАР. Премия основана с целью привлечь внимание к бесстрашным людям, борющимся за справедливость, несмотря на большой личный риск.

В праздничной церемонии в Нью-Йорке приняли участие певцы и певицы, актеры, актрисы, бизнесмены и модели — в том числе, Джулия Робертс, Мерил Стрип, Джон Оливер, Дуа Липа, Джон Красински, Синди Кроуфорд.

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