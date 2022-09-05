Белорусских таксистов хотят пересадить на китайские авто Beijing 10 5.09.2022, 8:24

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Авто планируют выпускать в Беларуси.

Идут переговоры о старте производства на белорусском заводе СП ЗАО «Юнисон» в Обчаке автомобилей U5 Plus китайской марки BAIC под брендом Beijing, что в переводе означает «Пекин», сообщает officelife.media.

Старт нового производства связан с запросом российской компании «Яндекс», от которой белорусским, китайским и российским производителям поступило предложение наладить поставки авто для лизинговых компаний под гарантии использования их в службах такси. Автопроизводителям обещают гарантированный сбыт больших партий авто, а таксопарки заверили в отсутствии дефицита машин.

Предполагается, что потенциальными потребителями бренда Beijing будут не только службы такси, но и население. Продавать выпущенные в Беларуси авто хотят, как на территории страны, так и в России.

Уже известно, что марку Beijing U5 Plus успели презентовать белорусским таксистам, добавляет Onliner. К слову, последние высказали свои замечания и предложения по усовершенствованию моделей. По итогу в Беларусь для прохождения сертификации планируют прислать шесть усовершенствованных моделей: два авто с атмосферным двигателем внутреннего сгорания, две модели с турбированным двигателем и еще два электрокара.

Продавать в розницу планируют автомобили Beijing с объемом двигателя 1,5 литра на 110 лошадиных сил и расходом 6,2 литра на 100 километров. И более экономичную модель для таксистов: объем - 1,5 литра, 83 лошадиных силы, расход - 5,7 литра на 100 километров.

Сборочное производство на белорусском заводе должно стартовать во второй половине 2023-го.

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