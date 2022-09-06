12 особенно полезных сезонных овощей, фруктов и ягод 2 6.09.2022, 12:18

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Одно из самых полезных августовских блюд — овощное рагу.

В супермаркетах можно найти любые продукты в любое время года. Поэтому многие люди не задумываются о пользе овощей и фруктов, которые выращены сейчас. И зря. Исследования неоднократно подтверждали пользу сезонных продуктов. Они созревают без добавления нитратов, пестицидов и лишних удобрений. Такие овощи и фрукты доставляются из ближайших к покупателю регионов; их не нужно обрабатывать защитным синтетическим воском, увеличивая сроки хранения. Такие витамины, как А, Е, С и D, накапливаются в организме, поэтому самое время запастись ими перед осенними холодами, пишет РБК.

Редис

Редис едят в сыром виде, добавляя в салаты. Он содержит глюкозинолаты — противовоспалительные вещества, которые есть в брокколи, а также много витамина С, Е и фолиевой кислоты. Это диетический продукт, в редиске мало калорий и большое количество клетчатки. Есть редис лучше через 10–15 минут после того, как вы его потерли или нарезали: за это время из глюкозинолатов образуются активные изотиоцианаты. Именно они являются мощным средством против воспаления.

Огурцы

Овощ на 95–97% состоит из воды, при этом содержит много полезных веществ: витамины В1, В2, В3, А, С, кальций, железо, фолиевую кислоту и магний. В нем есть галловая, кумариновая, коричная и кофейная кислоты — сильные антиоксиданты. Суточную потребность в этих веществах огурцы, конечно, не покроют, их просто невозможно съесть в таком количестве. В огурцах практически нет сахара, а калорийность одного овоща — примерно 1% от дневной нормы.

Морковь

Помимо пользы для зрения, овощ поддерживает красоту кожи за счет высокого содержания витамина А. Он лучше усваивается с жирами, поэтому добавляйте в морковный салат греческий йогурт или сметану. Употребление сезонной моркови также помогает бороться с воспалениями. Исследование 2018 года подтверждает, что одна ежедневно съеденная морковь снижает риск внезапных сердечных приступов у пожилых людей почти на 60%.

Тыквенные овощи

Блюдами из тыквы можно наслаждаться до глубокой осени, а сейчас сезон ее «собратьев» из той же овощной группы: кабачков, патиссонов и цукини. Эти продукты легко усваиваются организмом (в них меньше грубых пищевых волокон), поэтому подходят маленьким детям и людям с нарушением пищеварения. В них много каротиноидов, зеаксантина и лютеина, которые помогают сохранить зрение и препятствуют развитию катаракты. Тыквенные овощи низкокалорийны, включайте их в рацион для поддержания или снижения веса.

Баклажаны

Августовское блюдо — овощное рагу. Набор полезных овощей — картофель, сладкий перец, помидоры и обязательно баклажан. Он содержит мало калорий и много клетчатки, а также кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, витамины В1, В2, В5, РР. Последний — никотиновая кислота, из-за которой баклажан полезен тем, кто хочет бросить курить: витамин снижает тягу к сигаретам.

Свекла

Рубиновые плоды будут сезонными до середины октября, но борщ — блюдо внесезонное. Кстати, цвет им придает бетацианин, сильное противовоспалительное вещество. Свекла содержит фолиевую кислоту, витамины В1, В2, Р, С и РР, снижает холестерин в крови и помогает печени бороться с токсичными веществами. Бетаин в составе овоща уменьшает риск атеросклероза, остеопороза и болезни Альцгеймера.

Помидоры

В помидоре практически нет жира, калорийность — около 1% от дневной нормы, а содержание сахара — 3%. Этот овощ богат ликопином — веществом, защищающим от рака. Летние помидоры особенно вкусные, у них яркий аромат и сочная мякоть, в то время как зимой можно купить почти безвкусные «пластиковые» аналоги. Интересно, что ликопин не разрушается во время термообработки, поэтому есть помидоры можно как в свежем виде, так и добавляя их в любые блюда — от борща до выпечки.

Чеснок и лук

Как и многие овощи из нашего списка, лук и чеснок растут на огородах в течение всего лета. Но август — время накопления веществ для поддержки иммунитета перед холодным сезоном, и сейчас особенно полезно добавлять свежую зелень лука в салаты и супы. Фитонциды в чесноке и луке — мощное оружие против вирусов и бактерий, а содержащийся в чесноке аллиин преобразуется в аллицин, который используют для профилактики воспалений. Храните луковицы и головки чеснока в сухом прохладном месте: в холодильнике лук впитывает запахи и активно распространяет свой на другие продукты.

Листовые овощи

Летний рацион можно дополнять свежей зеленью. Ею приправляют салаты, добавляют в супы и вторые блюда. Помимо привычных укропа, петрушки, салата и руколы, в августе растут ароматный базилик, кинза, мангольд и щавель. За счет хлорофилла в составе зеленых листьев эти продукты помогают детоксикации организма, а еще способствуют избавлению от дефицита магния и борются с анемией.

Персики, нектарины и абрикосы

Фрукты мы едим не так часто и не в таких количествах, как овощи. Но за счет клетчатки это один из лучших вариантов для перекуса. К тому же в персиках, абрикосах и нектаринах много кремния, меди, марганца, калия, витаминов А и С. Добавляйте их в рацион для красоты кожи, волос и ногтей. Кстати, запах персика действует как антидепрессант, поэтому завтрак превратится в сеанс ароматерапии.

Ягоды

В августе малину, смородину и вишню продают практически в любом магазине по невысоким ценам. Зимой вы не только не найдете таких же ароматных ягод, но и заплатите сумму в пять раз больше за крупные, но почти безвкусные аналоги. А еще сейчас сезон шиповника, ирги, голубики, черники, крыжовника и облепихи. Все они — рекордсмены по количеству антиоксидантов. Масла, содержащиеся в ягодных косточках, благотворно влияют на кожу, делая ее эластичной и упругой. Употребление ягод способствует укреплению сосудов, омоложению и детоксикации организма. Исследования подтверждают, что ягоды помогают укрепить иммунитет и побороть простудные заболевания.

Арбуз

Арбуз — уникальный представитель семейства тыквенных, то есть родственник тыквы, дыни и огурца, и все они считаются разновидностями ягод. В арбузе 92% воды, он помогает сохранять водный баланс и обладает сильным мочегонным эффектом. Ягода содержит витамины С, А, В1, В5 и В6, каротиноиды и антиоксиданты: ниацин, тиамин, аскорбиновую кислоту и рибофлавин. В 100 г арбуза около 60% суточной потребности магния, который обеспечивает всасывание витаминов и минералов. А еще арбузом можно наесться, он хорошо подавляет чувство голода и освежает в жару.

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