У рыси, напавшей на дачников в Могилевском районе, подтвердился диагноз «бешенство»4
- 9.09.2022, 11:20
- 2,062
Животное пряталось под машиной, в которой сидел один из пострадавших.
Диагноз «бешенство» подтвердился у рыси, напавшей накануне на двух мужчин в дачном поселке в Могилевском районе, сообщает региональное издание Magilev.by.
Двоих пострадавших помимо лечения ран, ненанесенных рысью, ждут еще внутримышечные инъекции против бешенства.
Напомним, утром 8 сентября в садовом товариществе «Пуща» Могилевского района рысь напала на людей. Когда на место вызова прибыли спасатели, милиционеры, представители ветстанции и охотоведческого хозяйства, то животное пряталось под машиной, в которой сидел один из пострадавших от ее укусов.
Рысь застрелили, пострадавших — двух жителей Могилева, 66 и 59 лет, госпитализировали.