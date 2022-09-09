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У рыси, напавшей на дачников в Могилевском районе, подтвердился диагноз «бешенство»

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  • 9.09.2022, 11:20
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У рыси, напавшей на дачников в Могилевском районе, подтвердился диагноз «бешенство»

Животное пряталось под машиной, в которой сидел один из пострадавших.

Диагноз «бешенство» подтвердился у рыси, напавшей накануне на двух мужчин в дачном поселке в Могилевском районе, сообщает региональное издание Magilev.by.

Двоих пострадавших помимо лечения ран, ненанесенных рысью, ждут еще внутримышечные инъекции против бешенства.

Напомним, утром 8 сентября в садовом товариществе «Пуща» Могилевского района рысь напала на людей. Когда на место вызова прибыли спасатели, милиционеры, представители ветстанции и охотоведческого хозяйства, то животное пряталось под машиной, в которой сидел один из пострадавших от ее укусов.

Рысь застрелили, пострадавших — двух жителей Могилева, 66 и 59 лет, госпитализировали.

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