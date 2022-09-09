В Беларуси произошла вспышка коронавируса 3 9.09.2022, 11:43

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Количество заболевших возросло на 50%.

В Лидском районе растет число заболевших коронавирусом, рассказала представительница Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Рост заболевших составил примерно 50%, пишет hrodna.life.

«С середины августа, как и по всей нашей республике, регистрируется рост заболеваемости COVID-19», — рассказала заведующая отделением эпидемиологии Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Елена Сущевская в эфире ТВ-Лида. В основном регистрируются легкие и среднетяжелые формы заболеваний. Отделения Лидской центральной районной больницы уже начали перепрофилировать для приема больных COVID-19.

Только за прошлую неделю диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден в 95 случаях. Среди заболевших в основном люди в возрасте от 40 до 70 лет. На детей приходится всего 5% зараженных.

Гродненские медики также отмечают рост острых респираторных инфекций и коронавируса, сообщили на «Гродно Плюс». В медучреждениях уже ввели масочный режим, гродненцам советуют придерживаться его и в местах массового скопления людей. В больницах и поликлиниках региона уже разделяют потоки пациентов и тестируют пациентов на COVID-19 перед госпитализацией.

Масочный режим вернули и в медучреждениях других регионов Беларуси. С 5 сентября в Слуцкой центральной районной больнице в связи с участившимся количеством инфекционных заболеваний, пишет SlutskGorod. Посещение поликлиники возможно только в маске, а стационара — только с разрешения заведующего. В больнице выделена «красная зона». О росте числа заболевших коронавирусом и госпитализированных сообщали в конце августа в Бресте.

Диагноз снова будут ставить без тестов, статистики не будет

Врачам общей практики, терапевтам и педиатрам снова разрешили ставить диагноз COVID-19 без ПЦР-тестирования и рентгена. Решение закреплено Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 августа № 1124. Такой тактики уже придерживались в феврале 2022 года чтобы разгрузить учреждения здравоохранения.

Статистику заболеваемости по стране Минздрав перестал публиковать с начала мая 2022 года. Тогда ее пообещали обновлять раз в месяц. Тем не менее последние сведения о количестве заболевших и выздоровевших в официальном канале Минздрава опубликовали 5 июля. Точную статистику по регионам не раскрывали и раньше.

Новый штамм «ниндзя» уже в Беларуси

Месяц назад, 9 августа, Минздрав сообщил о выявлении в Беларуси нового штамма коронавируса, так называемого «омикрон-ниндзя». «Можем говорить о начале циркуляции данного штамма», — отметили в ведомстве. Согласно предварительным данным, он имеет по сравнению с другими вариантами «омикрона» большую трансмиссивность (более заразный) и лучше ускользает от антител.

Как идет вакцинация

Главной профилактикой коронавирусной инфекции медики все же считают вакцинацию. Полный курс вакцинации прошли 70,4% населения, ревакцинации — 48,5% от завершивших полный курс, рассказала врач-терапевт отделения профилактики Центральной поликлиники Гродно Наталия Павлюкевич. В основном в качестве вакцин используют «Спутник Лайт» и «ГамКовидВак». Беременных женщин, детей и пациентов с противопоказаниями к российским вакцинам прививают китайским «VeroCell». Также медики советуют придерживаться масочного режима в общественных местах и избегать массовых скоплений людей в помещениях.

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