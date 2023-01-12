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Украина заблокировала активы Беларуси и РФ более чем на миллиард долларов

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  • 12.01.2023, 19:44
  • 1,274
Украина заблокировала активы Беларуси и РФ более чем на миллиард долларов

В числе замороженных активов оказались банковские счета, минеральные удобрения и вагоны.

В Украине заявили о блокировке активов Беларуси и России в размере 1,12 миллиарда долларов. Об этом сказали в украинском Бюро экономической безопасности.

По данным ведомства, данные активы и имущество уже принесли доход Украине в размере 60,2 миллиона долларов (2,2 миллиарда гривен).

В Украине уточнили, что в числе замороженных активов оказались банковские счета, минеральные удобрения, жилая и коммерческая недвижимость, автомобили, товарные знаки, железнодорожные вагоны, финансовые учреждения и так далее.

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