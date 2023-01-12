Жители Осиповичей о российских военных: Диковатые, угрюмые, ищут жен 12.01.2023, 21:36

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Местные их сторонятся.

На полигоне под Осиповичами белорусские инструкторы готовят к войне в Украине российских новобранцев. Местные их сторонятся. «У многих угрюмый вид. Их поражает выбор товара в магазине», — рассказывают.

Российский новобранец надеется, что с войны приедет «со своей второй половинкой»

В Осиповичах говорят, что российские военные в их городе периодически появляются с прошлой зимы. Тогда на полигоне в десятке километров от райцентра начались учения «Союзная решимость — 2022». За неделю до полномасштабного вторжения России в Украину их посетил Лукашенко, пишет «Наша Нiва».

«Мы России окажем любую поддержку. И военную, если будет надо», — заявлял тогда он.

В последние месяцы на местном полигоне проходили военную подготовку мобилизованные россияне. Некоторых везут издалека, даже из-за Урала.

В одном из сообщений в социальных сетях 42-летний Олег Томингас, который называет себя добровольцем, сообщает, что он из Омской области, из города Исилькуль, и едет в Осиповичи, а оттуда в Украину.

Россиянин надеется, что с войны приедет «со своей второй половинкой». В начале января он публиковал видео, как российские военные грузятся в автобусы. На предложение пообщаться он заблокировал корреспондента «Нашай Нівы».

Болеют, берут водку и уходят с виноватым видом

Российских военнослужащих, скорее всего, размещали в казармах белорусских 336-й реактивной и 51-й артиллерийской бригад. Часть россиян жила в палатках на самом полигоне, где, по словам местных жителей, постоянно проводились стрельбы.

В Осиповичах говорят, что в результате плохих бытовых условий россияне часто болеют. В районной больнице выделили даже несколько палат для таких пациентов. Чаще всего у них респираторные заболевания и их осложнения.

В больнице не стали говорить о больных солдатах.

«Мы не можем давать такой информации. Обращайтесь в Минздрав», — ответили в больнице.

По словам жителей Осиповичей, российские военные — люди разных лет: от совсем молодых парней до мужчин среднего возраста. Их изредка отпускают в увольнении.

«У многих угрюмый вид, который выдает, что в Беларусь они попали не по своей воле. Город осматривают с интересом. Местные сторонятся их. На вопросы отвечают, но в беседы не ввязываются. О конфликтах с ними не слышал. Да Осиповичи город всегда был военный, поэтому люди в форме не удивляют», — рассказывает местный житель.

Магазинщица отмечает, что россияне увеличили ей прибыль. Солдаты покупают сладости, колбасу, пиво.

«Бывает, берут водку, но за поддачей никогда не приходили. Поведение у них отличается от нашего. Они резковатые и немного диковатые. Их поражает выбор товара в магазине, и им нравится наш хлеб. Уходят обычно с виноватым видом», — говорит продавщица.

«Наши в лес не ходят»

Учения на полигоне «Осиповичский» вновь продолжены до 16 января. Местные говорят, что через деревню Протасевичи, которая по дороге на полигон, постоянно ездят военные автомобили.

«Танки и другую тяжелую технику доставили сначала на станцию Верейцы, а потом своим ходом она доехала до полигона. Лесная дорога сейчас в глубоких колеях. Наши туда не ходят. Говорят, что в лесу стояли палатки, а вокруг — вооруженные военные», — рассказал житель прилегающей к полигону деревни.

В райцентре полагают, что в городе российских военных «более тысячи наберется».

Сколько их официально, неизвестно. В государственной прессе таких сведений нет. Она вообще избегает упоминать о дислокации российских солдат.

Что еще известно о полигоне под Осиповичами

Полигон под Осиповичами «под край забит русскими» и приезжать сюда они стали задолго до того, как было официально объявлено о создании «совместной группировки войск». На этом полигоне белорусские инструкторы готовят артиллеристов.

Государственная пресса издавна называет Осиповичи «столицей белорусской артиллерии», подчеркивая разнообразный рельеф и обширную территорию.

Сообщалось, что туда с визитом в декабре 2022-го собирался депутат российской Госдумы Геннадий Панин — посмотреть, как проходят боевое слаживание «мобилизованные земляки».

Официально первые эшелоны с российскими военнослужащими для «региональной группировки войск» начали прибывать 15 октября. Тогда называлось, что ее численность будет больше 9 тысяч человек. Согласно Министерству обороны, региональная группировка войск готова к «обороне «cоюзного государства».

В этом году военные обеих стран занимались по единым программам, были задействованы одни и те же инструкторы как со стороны России, так и со стороны Беларуси, доказывал заместитель министра обороны Андрей Жук.

За время присутствия российских войск в Беларуси неоднократно в рамках различных учений фиксировалось перемещение военной техники к границе с Украиной и возвращение ее на базы дислокации.

По словам председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко, Россия собрала в Беларуси группировку войск численностью 10 200 человек, а этого количества для наступления на Украину недостаточно.

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