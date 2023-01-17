«Нью-Джерси» Шаранговича победил в пятой игре кряду 17.01.2023, 10:42

Егор Шарангович

Белорусский форвард заработал «ассист» уже на первой минуте.

Минувшей ночью в регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Джерси» победно завершил турне по Калифорнии, одолев по буллитам «Сан-Хосе». До этого, напомним, были повержены «Лос-Анджелес» и «Анахайм». Победная серия «дьяволов» достигла пяти матчей, пишет «Прессбол».

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович набирает бомбардирские баллы в трех встречах кряду. В Сан-Хосе наш соотечественник заработал «ассист» уже на первой минуте. Статистику Егора дополнили 1 бросок в створ, 1 силовой прием, 1 блок, 1 перехват, -1 полезности за 13 минут 56 секунд на льду.

Всего в текущем чемпионате НХЛ на счету Шаранговича 21 (10+11) очко в 44 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Сан-Хосе — Нью-Джерси — 3:4 (бул.) (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Грэйвз (5) (Хишир, Шарангович, 0.29). 1:1 — Т.Майер (25) (Эйссаймонт, Э.Карлссон, 16.44). 2:1 — Э.Карлссон (14) (Т.Майер, Гертль, 19.56-бол.). 2:2 — Хишир (20) (Палат, Братт, 40.11). 3:2 — Бонино (6) (Эйссаймонт, Беннинг, 45.56). 3:3 — Д.Хьюз (29) (Хэмилтон, Братт, 59.50). 3:4 — Татар (решающий буллит).

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