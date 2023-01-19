Ученые рассказали, как Исландия сможет накормить всю Европу 4 19.01.2023, 15:10

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Это также позволит замедлить глобальное потепление.

Европейский союз сильно зависит от импорта богатых белком кормовых культур, таких как соя, для удовлетворения внутреннего спроса: от 75 до 95 процентов сырья поступает из других частей света, что делает жителей Европы уязвимыми перед политическими, климатическими и эпидемиологическими изменениями в мире.

Неудивительно, что правительство ЕС считает разработку и введение системы продовольственного самообеспечения своей ключевой задачей. Новый способ добиться этой цели предложила международная группа исследователей из Израиля, Исландии, Дании и Великобритании: поскольку в Исландии существуют надежные возобновляемые источники электроэнергии (как гидро-, так и геотермальные электростанции), они могли бы обеспечивать работу передовых биореакторов для выращивания спирулины — питательной цианобактерии, пишет Foods.

После постройки этих реакторов Исландия смогла бы производить сотни тысяч тонн биомассы с высоким содержанием белка (на 100 граммов спирулины приходится 57 граммов белка), обеспечив более 40 миллионов европейцев надежным источником пропитания. При самом осторожном сценарии, где лишь 15 процентов вырабатываемой в стране энергии отдадут на производство спирулины, к 2030 году Исландия сможет полностью обеспечить свои потребности в белке и начать ее экспорт в другие страны — члены ЕС.

Помимо продовольственной безопасности, такая система производства белка выгодна с экологической точки зрения: замена каждого килограмма говядины килограммом спирулины, произведенной в биореакторах, позволит сократить выбросы углекислого газа на 0,315 тонны. В итоге это может привести к сокращению выбросов парниковых газов на 75 миллионов тонн, что составляет 7,3 процента ежеквартальных выбросов парниковых газов в Европе.

По словам авторов исследования, разработка такого проекта позволит достичь сразу трех целей: обеспечить продовольственную безопасность, подтолкнуть исландскую экономику и снизить вклад Европы в глобальное потепление.

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