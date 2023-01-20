Пять популярных фильмов для просмотра в пятницу 1 20.01.2023, 13:19

Главные героини этих фильмов доказывают, что в этом мире нет ничего невозможного.

«Униан» предлагает посмотреть пять лучших картин о сильных женщинах, которым удалось преодолеть то, что других могло бы сломать.

«Гравитация»

В центре сюжета Сандра Баллок, оказавшаяся в открытом космосе. Ее охватывют одиночество, пустота и страх. Но несмотря на все это, у нее есть невероятная внутренняя выдержка, сила воли и смелость. Эта женщина доказывает, что можно выжить в любой ситуации, даже, как может показаться на первый взгляд, безвыходной.

«Дикая»

После смерти матери и развода с любимым человеком главная героиня отправляется в пешее путешествие. На ее пути будут сложные препятствия, через которые не каждый мужчина способен пройти. Однако в борьбе за жизнь она обретет собственное я и станет счастливой.

«Джой»

Мать-одиночка Джой Мангано так много времени уделяет домашнему хозяйству, что, кажется, испробовала уже все швабры мира. И ни одна из них не оказалась по-настоящему полезной. Поэтому она решает изобрести самоотжимающуюся чудо-швабру. Благодаря этому она становится самым успешным предпринимателей. Вот такое вот перевоплощение домохозяйки в бизнесвумен.

«Месть от кутюр»

Главную роль сыграла несравненная Кейт Уинслет. Однажды ее обвиняют в убийстве, из-за чего она вынуждена покинуть родной город. Проходит много лет и она решает вернуться домой. Но уже не той девочкой, которой была, а настоящей гламурной женщиной. Изначально ее не принимают в родном городе, однако ее харизма, остроумие и умение шить роскошные наряды делают свое дело. В ленте вы увидите, как она преобразилась и изменила свою жизнь.

«Цветок пустыни»

Этот фильм рассказывает о сомалийской топ-модели Варис Дирие. Она была первой, кто открыто выступил против обрезания девочек в африканских странах. Она сделала все возможное для того, чтобы женщинам в Африке было легче жить. Этот фильм вызовет у вас слезы из-за жалости и сострадания главной героине, и невероятную гордость за то, что она сделала.

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