Белорусы закупились юанями и рассказали, что произошло с их деньгами за год 1 22.01.2023, 11:39

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Удалось ли что-то заработать?

Сайт onliner.by подвел итоги рубрики «Безумный инвестор». Год назад в обменнике рука тянулась к доллару, но это был слишком простой путь, не раз пройденный многими белорусами. Нам нужны были новые возможности, поэтому из банковского хранилища для нас достали юани и еще пять валют. Оставалось только запастись терпением и дождаться времени, когда наконец можно будет увидеть выгоду. Прошел год, считаем потери и приобретения.

Итак, вот наш набор для инвестиционного эксперимента: иена, канадский доллар, фунт стерлингов, шведская крона, швейцарский франк, юань.

Понятно, что покупка валют — это скорее не про умножение капитала (если не брать время масштабных финансовых потрясений, но тогда легко и все потерять), а попытка сохранить накопления или хотя бы немного их увеличить. Больше всего надежд было на юань, и за год у китайской валюты в Беларуси было пару интересных новостей: она вошла в корзину валют, а банки начали предлагать юаневые вклады. И хотя прямо сейчас это мало влияет на нашу обычную жизнь, интересно посмотреть, что будет дальше.

Мы учли риски вроде низкой ликвидности купленных валют (покупаешь по одному курсу, а через день сдаешь в банк гораздо дешевле), но решили идти против толпы и искать альтернативу доллару и евро.

И вот теперь точно можно сказать, что надо было делать в начале 2022-го. Жаль, что эта логика не работает на год вперед.

Через два месяца после покупки был соблазн расстаться с фунтами стерлингов, швейцарскими франками и юанями. Максимально возможную выгоду обещала швейцарская валюта, но кто об этом знал в начале эксперимента? Тогда наш выбор был в пользу шести валют.

Если бы в тот момент мы закупились швейцарскими франками на тысячу рублей, то сверху могли бы получить еще 127 рублей.

Оставшиеся валюты — иена, канадский доллар и шведская крона — могли тогда принести убытки.

Сто дней эксперимента и полгода веры в юань могли посеять панику в рядах инвесторов: мы ничего не зарабатывали, а только теряли.

Оставалось ждать.

Проверяем заначку через год

Несмотря на то что наличные могут не выдержать годы домашнего хранения валюты и, например, покрыться плесенью, как у айтишника Пети, физически они пережили 365 дней без видимых изменений. А что насчет их ценности, если мы решим вернуть все в белорусские рубли? Ищем самые выгодные курсы в банках.

Выходит, спустя год поход в обменник с этими валютами не принесет нам выгоды. Собственно, риски, о которых мы знали заранее, предсказуемо материализовались. Достаточно заметный спред (разница между курсом покупки и продажи) в некоторых случаях увеличился еще больше, банки особо не заинтересованы покупать эту валюту. Но если вы едете за границу и сможете рассчитываться там фунтами стерлингов или шведскими кронами, это будет разумным движением денег.

Заработать можно было спустя два месяца после начала эксперимента, теперь же нужна машина времени или более надежный план инвестиций.

И бонус: мы обещали посмотреть, что будет происходить со 100 долларами, купленными по курсу 2,585, и 100 евро, которые в ближайшем обменнике были по 2,934. Лучший курс, по которому сегодня можно расстаться с долларом, — 2,6292 рубля, с евро — 2,8262 рубля. Получается, что долларовые вложения могли быть оправданны (но надо было выбрать момент и удержаться от покупки доллара за 4 рубля), а вот для евро год был очень непредсказуемым.

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