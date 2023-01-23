Российский миллиардер пошел против предложения спикера Госдумы 3 23.01.2023, 10:35

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Владимир Потанин

Потанин назвал идею Володина «признаком слабости».

Российским властям не следует заниматься «скрытой или явной формой воровства», конфисковывая имущество уехавших россиян или ушедших из страны иностранных компаний, заявил миллиардер Владимир Потанин. Его слова приводит РБК.

Отдельно бизнесмен высказался о предложениях конфисковать имущество уехавших из России граждан. По мнению Потанина, «отбирать собственность и клеймить раньше времени людей» — это признак слабости, а также нарушение прав собственности.

«Люди уехали, у них, наверное, на это были какие-то причины. Их что-то смутило в том, что происходит. Но большинство из них продолжают работать на нашу страну, экономику, компании… Зачем же их отталкивать и гнать? Они наймутся в другие компании, они все не пальцем деланные», — сказал Потанин.

Как писал сайт Charter97.org, с предложением забирать имущество у уехавших за границу выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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