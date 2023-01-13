В России предложили конфисковывать имущество уехавших за границу 6 13.01.2023, 12:05

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Подсмотрели закон у лукашистов?

В России предложили конфисковывать имущество уехавших за границу. С таким предложением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Одиозный российский политик сказал, что некоторые россияне «считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц». Цель таких людей, по мнению Володина, — «выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом».

«Подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил. Установить состав преступления — это задача следствия. Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно», — пишет Володин.

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — сказал Володин.

Как писал сайт Charter97.org, в Беларуси тайно принят закон, который делает возможным изъятие имущества у белорусов. Возможно, Володин подсмотрел идею изъятия имущества у своих коллег из Беларуси.

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