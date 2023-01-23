На металлургическом заводе под Москвой произошел взрыв 1 23.01.2023, 12:25

4,376

Есть пострадавшие.

В России на подмосковном заводе компании «Молирен», которая занимается металлургией и органической химией, в Рошале произошел взрыв.

Информацию об этом ТАСС подтвердили в экстренных службах.

«На заводе компании ООО «Молирен» в Рошале произошел хлопок. На место следуют оперативные службы», — сказал собеседник агентства.

Известно, что пострадал один человек.

СМИ сообщают, что на заводе якобы произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».