На металлургическом заводе под Москвой произошел взрыв

На металлургическом заводе под Москвой произошел взрыв1
- 23.01.2023, 12:25
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Есть пострадавшие.
В России на подмосковном заводе компании «Молирен», которая занимается металлургией и органической химией, в Рошале произошел взрыв.
Информацию об этом ТАСС подтвердили в экстренных службах.
«На заводе компании ООО «Молирен» в Рошале произошел хлопок. На место следуют оперативные службы», — сказал собеседник агентства.
Известно, что пострадал один человек.
СМИ сообщают, что на заводе якобы произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли.