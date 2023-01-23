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На металлургическом заводе под Москвой произошел взрыв

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  • 23.01.2023, 12:25
  • 4,376
На металлургическом заводе под Москвой произошел взрыв

Есть пострадавшие.

В России на подмосковном заводе компании «Молирен», которая занимается металлургией и органической химией, в Рошале произошел взрыв.

Информацию об этом ТАСС подтвердили в экстренных службах.

«На заводе компании ООО «Молирен» в Рошале произошел хлопок. На место следуют оперативные службы», — сказал собеседник агентства.

Известно, что пострадал один человек.

СМИ сообщают, что на заводе якобы произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли.

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