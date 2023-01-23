Математик провел масштабное исследование о Лохнесском чудовище
- 23.01.2023, 17:15
Он утверждает, что Несси существует.
Считается, что первые свидетельства о чудище шотландского озера Лох-Несс появились задолго до 1933 года, однако всемирная «слава» пришла к Несси именно 2 мая 1933 года, когда о нем упомянули в отчете владельцы отеля в Драмнадрочите, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).
С тех пор, будь то столетняя мистификация или подлинный доисторический родственник, Лохнесское чудовище вызывает интерес ученых и любителей всего необычного. За десятки лет исследований появились сотни гипотез, которые пытаются объяснить существование монстра шотландского озера, наиболее популярные из них считают, что Несси может быть:
- плезиозавром;
- тюленем;
- угрем;
- осетром.
Отметим, что еще в 2019 году профессор Нил Геммелл из Университета Отаго вместе с командой провел одно из самых масштабных исследований — тогда они взяли около 250 проб воды из озера Лох-Несс и изучили найденные в них ДНК. Исследователи идентифицировали ДНК 15 различных видов рыб и около 3 тысяч бактерий, однако не нашли никаких доказательств того, что в озере обитают плезиозавры — доисторические морские рептилии, которые могли жить на Земле 66 миллионов лет назад и были бы родственниками Несси.
Исследователи также не обнаружили свидетельств существования здесь крупных рыб, в том числе осетров, сомов и гренландских акул. Однако ДНК свидетельствовала о том, что в озере в большом количестве присутствуют угри. Тогда же ученые предположили, что Несси, возможно, на самом деле являлся гигантским угрем около 6 метров в длину.
Проверить эту теорию взялся аналитик и математик Флоу Фоксон, изучавший физику в Ноттингемском университете. В своем исследовании он рассчитал вероятность того, что в озере Лох-Несс обитает гигантский угорь.
Фоксон использовал данные об уловах и пришел к выводу, что в озере обитают около 8 000 угрей. Далее он рассчитал вероятность найти здесь угря длиной в один метр пришел к выводу, что она составляет всего 1 к 50 000. Исходя из этой цифры, аналитик пришел к выводу, что найти в Лох-Нессе угря длиной около 6 метров практически равна нуля. Таким образом, Фоксон считает, что если Несси действительно существует, то, скорее всего, это вовсе не гигантский угорь, а нечто иное.
Отметим, что европейские угри (Anguilla anguilla) обычно вырастают до 60-80 сантиметров, однако были замечены и исключения. По словам Фоксона, в течение нескольких поколений действительно можно ожидать угря в длину около одного метра, однако это вовсе «не то чудище».
К слову, ранее исследователи также полагали, что наблюдения Несси могут быть результатами естественных пузырей или «коллективной иллюзией». Фоксон же считает, что появления Несси можно также объяснить «волновыми явлениями» или случайными «бродячими млекопитающими».