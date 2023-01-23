Министр обороны Литвы: Мы поддерживаем передачу Украине западной боевой авиации 23.01.2023, 21:03

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Арвидас Анушаускас

В Вильнюсе высказались о передаче военных самолетов Киеву.

Литва поддерживает предоставление Украине западной авиацией и считает, что нужно создать систему ее использования. Об этом заявил министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас изданию Guildhall 23 января.

«Хотя мы и не имеем самолетов для передачи, мы, в принципе, поддерживаем. В нашем диалоге с партнерами мы говорим, что поддерживаем любые шаги по поддержке Украины», – сказал Анушаускас.

По его мнению, необходимо создать систему полного цикла для использования Украиной западной боевой авиации.

«Любое оружие, даже просто отличающееся технологически, влечет за собой особенности эксплуатации. Самолеты, как и танки, не могут быть вооружением «одной атаки». В случае с танком, если его подбили – нужен тягач, дополнительные технические средства и его обслуживание. То есть в вопросе авиации необходимо создавать систему использования Украиной западной авиации, которая будет включать логистику и все необходимое», — заявил министр.

Он подчеркнул, что чем раньше начнется работа созданию такой системы, тем лучше.

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