ЕС согласовал €500 млн военной помощи для Украины 23.01.2023, 22:37

Общий объем военной помощи Украине со стороны ЕС достигнет 3,6 млрд евро.

Страны Евросоюза согласовали седьмой транш военной помощи в размере 500 млн евро. Об этом сообщил постоянный представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс в понедельник, 23 января.

Речь идет о средствах из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют поставки оружия для Украины.

Общий объем военной помощи со стороны Евросоюза благодаря этому решению достигнет уже 3,6 млрд евро, отметил Пранцкявичюс.

Кроме того, еще 45 млн евро министры иностранных дел ЕС утвердили для военной тренировочной миссии для Украины, уточняет Reuters.

В свою очередь Венгрия сняла вето на эти решения, хотя еще сегодня утром собиралась блокировать их.

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