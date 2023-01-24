Российским оккупантам приказали жестко экономить боеприпасы 24.01.2023, 2:06

Перехват ГУР Минобороны Украины.

Российские оккупанты издают приказы, которые могут свидетельствовать о растущем дефиците боеприпасов на позициях захватчиков. Об этом 23 января сообщает Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, публикуя перехват.

«По всем позициям. Приказ. Жесткая экономия боеприпасов. Издать приказ – жесткая экономия боеприпасов», – сообщает оккупант собеседнику в ответ на вопрос, «подвез ли старшина боеприпасов».

Главное управление разведки Минобороны напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, захватчиков ожидает справедливое возмездие.

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