ВСУ за сутки ликвидировали рекордное количество оккупантов и техники РФ

ВСУ за сутки ликвидировали рекордное количество оккупантов и техники РФ1
- 25.01.2023, 12:27
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Свежие данные по потерям российской армии в Украине.
Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали уже около 123 080 российских оккупантов, 910 из них – за последние сутки. Об этом 25 января сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Другие потери оккупантов составили:
танки – 3161 (+9);
боевые бронированные машины – 6307 (+23);
артиллерийские системы – 2154 (+6);
РСЗ – 450 (+2);
средства ПВО – 220;
самолеты – 290 (+1);
вертолеты – 281;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5);
крылатые ракеты – 749;
корабли /катера – 18;
автомобильная техника и автоцистерны – 4967 (+23);
специальная техника – 194.
В Генштабе отметили, что данные уточняются.