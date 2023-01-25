ВСУ за сутки ликвидировали рекордное количество оккупантов и техники РФ 1 25.01.2023, 12:27

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Свежие данные по потерям российской армии в Украине.

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали уже около 123 080 российских оккупантов, 910 из них – за последние сутки. Об этом 25 января сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Другие потери оккупантов составили:

танки – 3161 (+9);

боевые бронированные машины – 6307 (+23);

артиллерийские системы – 2154 (+6);

РСЗ – 450 (+2);

средства ПВО – 220;

самолеты – 290 (+1);

вертолеты – 281;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5);

крылатые ракеты – 749;

корабли /катера – 18;

автомобильная техника и автоцистерны – 4967 (+23);

специальная техника – 194.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

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