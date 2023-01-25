Нелегалы пошли на штурм ограждений на белорусско-польской границе 25.01.2023, 13:01

Польские пограничники оттеснили мигрантов.

За прошедшие сутки 54 нелегала пытались пересечь белорусско-польскую границу.

Все инциденты были замечены операторами электронного забора, рассказали в польской Погранслужбе.

Часть мигрантов задержали, часть оттеснили на территорию Беларуси. Пограничники сообщили также еще о двух мигрантах, которые пытались попасть в Польшу через реку Волкушанка в районе Пласки.

Как ранее писал сайт Charter97.org, осенью 2022 года Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью. Его высота составляет 5,5 метра, он дополнен колючей проволокой. В нем есть калитки и ворота, а также лазы для мелких животных. Тогда же польские пограничники рассказали о намерении создать еще и электронный барьер. Первый участок в 21 километр был оборудован в ноябре. Сейчас введены в эксплуатации более 100 км электронного барьера. Он оборудован камерами ночного видения, тепловизионными камерами и кабелями обнаружения.

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