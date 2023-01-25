Европейские дипломаты выразили поддержку семье Дарьи и Игоря Лосиков 25.01.2023, 21:40

ЕС вновь заявляет о своем требовании немедленного освобождения политических заключенных.

Европейские дипломаты выразили поддержку семье Дарьи и Игоря Лосиков, назвав приговор родителям 4-летней девочки «позорным и политически мотивированным».

Игорь осужден на 15 лет за ведение популярного блога и находится в колонии строгого режима. Дарья приговорена к двум годам лишения свободы за то, что в интервью защищала мужа от сфабрикованных обвинений и апеллировала к Лукашенко о невиновности мужа.

«В результате вынесения приговора их четырехлетний ребенок остался без родителей, — написано в дипломатическом заявлении на официальном сайте Европейского Союза. — Почти каждый день в Беларуси появляются новые примеры произвольных и жестоких приговоров на политических процессах, проходящих за закрытыми дверями.

Репрессии режима Лукашенко достигли беспрецедентного уровня, когда в Беларуси более 1440 политзаключенных, и самыми уязвимыми в этой ситуации становятся дети. Это бесчеловечное обращение с белорусскими гражданами должно прекратиться. ЕС вновь заявляет о своем требовании немедленного освобождения политических заключенных.

Европейский Союз будет и впредь поддерживать всех людей, стремящихся к свободной, демократической и независимой Беларуси».

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