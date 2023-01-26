«Шесть минут за рулем было достаточно для принятия единственного правильного решения» 26.01.2023, 11:36

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Белорусы на итальянских авто поделились впечатлениями.

«„Итальянцы“ постоянно ломаются, а запчасти дорогие», — гласит распространенное, но не всегда верное народное мнение. Чего точно не отнять у итальянского автопрома, так это отличительный дизайн, который заставляет прохожих оглядываться и мечтательно смотреть вслед. Хотя есть и спорные модели, оставляющие после себя странное послевкусие. Журналисты onliner.by заглянули на «Автобарахолку» и посмотрели, что пишут автолюбители об «итальянцах», которые достаточно распространены в Беларуси.

«Непресные» Alfa Romeo

Alfa Romeo 156 — довольно бюджетный вариант для тех, кто решил попробовать в жизни что-то новенькое и пересесть на «итальянца». Модель перестала выпускаться в 2007 году, но и кузов, и салон (если еще найдешь живой вариант, конечно) не выглядят устаревшими.

Журналисты выбрали отзыв с самым надежным (опять же, по распространенному мнению) мотором — дизельным двигателем объемом 1,9 литра. Не подвел ли итальянский «дизель» 2002 г. в. во время белорусских морозов?

«За четыре года владения только один раз подвел маховик сцепления, а так машина и в –27 градусов заводилась. Ездит каждый день, своевременно обслуживается и дарит радость. По запчастям ничего запредельного нет, расход приятный, динамика достаточная, рулевое и тормоза отменные, — пишет автор отзыва. — Эту потрясающую „итальянку“ купил спонтанно, нужен был небольшой городской автомобиль, чтобы „дизель“ и не Golf. Взял у друга прокатиться: 6 минут за рулем было достаточно для принятия единственного правильного решения — едем покупать. Но задачка была не из легких. Я еще и об универсале мечтал.

Оказалось, что хорошие „Альфы“ не продаются или продаются совсем недешево. По итогу я купил самый дорогой на тот момент универсал — Alfa Romeo 156 Sportwagon. Самое главное при выборе „Альфы“, да и любого другого неширпотреба, — не слушать никого. Нравится — бери! Я ни разу не пожалел о своем выборе, хотя сколько разговоров было о том, что машина ломучая, капризная и т. д.».

При этом автор отзыва выделяет несколько минусов модели. Это маленький багажник, замерзающие зимой железные ручки, плохая шумоизоляция и тесные задние сиденья: «С моим ростом 189 сантиметров за мной мало кто сядет. Ездили вчетвером — тесновато».

А вот отзыв, автор которого явно пожалел о выборе марки Alfa Romeo. Модель — GTV 1997 года выпуска, мотор — бензиновый двухлитровик.

«Купил машину в 2012 году и проездил, если можно так сказать, три года. Намотал за это время 11 000 километров. Так мало по той причине, что машина большую часть времени стояла в ожидании ремонта. Либо мне так не повезло с экземпляром, либо мастера, которые в нее лезли, были не самыми лучшими.

Вот что выходило из строя за период моего владения:

✓ Перегревался двигатель (2 раза).

✓ Ломалось сцепление (2 раза).

✓ Ремонта потребовала задняя подвеска (дорогущая многорычажка).

✓ Не держались обороты двигателя. Никогда!

✓ Ломался радиатор (оригинальный не нашел, „заколхозил“ от какой-то Lancia).

✓ Раз шесть рвался ремень генератора. Проблема была в некомплектном ролике: он „резал“ ручейковый ремень.

✓ Постоянно заклинивал тросик газа.

✓ Не гасла лампочка в бардачке, высадив несколько раз аккумулятор.

✓ Зимой замерзали двери. У GTV очень необычная схема открытия дверей, в них постоянно заливается вода.

✓ Сломалась газовая опора капота, потому что его поднимали слишком часто.

✓ Вариатор фаз газораспределения не работал никогда.

Другие мелочи типа перегорающих стоп-сигналов даже вспоминать не буду. В автомобиль было вложено огромное количество сил и денег в надежде, что однажды Alfa Romeo перестанет ломаться. Но, к сожалению, она продолжала тянуть из меня деньги. Когда расходы на ремонт перевалили за $10 000, я решил авто продать. Ушло за $2300, а покупал за $5200».

«Надежные» Lancia

На «Автобарахолке» нашлись отзывы о двух моделях Lancia, которые из-за пропасти почти в 10 лет, кажется, пришли к нам из разных миров. Начнем с 15-летней Delta в 844-м кузове, построенной на базе Fiat Bravo 2. Мотор — 1,4 л, бензин.

«Технически автомобиль очень удачный по параметру надежности. Мотор — чугун. Масло не поджирает, ездит долго, ломается редко. Расход по трассе — от 6 л, по городу — от 8,5—9 л (зимой к 10 л). Наиболее распространенная „болячка“ — это то, что дорестайловый выпускной коллектор может треснуть (замена на рестайлинговый решает проблему раз и навсегда). Еще одно слабое место — мембрана масляного сепаратора. В салоне могут доставить неприятность заслонки печки: они ломаются, а замена дорогая из-за снятия панели. По электрике самое слабое место — светодиодные фонари, могут перегорать с возрастом».

Модель для нашей вторички относительно редкая. И хотя запчасти в ней легко заменяются деталями от других авто, с элементами кузова при разборке могут быть проблемы. Поэтому придется холить и лелеять автомобиль, если вы решитесь на его покупку.

«Кузовщина уникальная и дорогая, поэтому ездить нужно осторожно. А вот что может быть вне вашего контроля — это заднее стекло. Известно о паре случаев, когда оно без явных причин в какой-то момент рассыпалось (обычно на парковках, не на ходу). Для зимы особенно приятно то, что кузов оцинкован, а по низу машина „запакована“ в пластиковые обвесы. Дорожный просвет небольшой, по лесу очень легко зацепиться передним бампером.

Машина очень красивая снаружи (субъективно — именно дорестайлинговая, с фирменной решеткой) и внутри. Увы, подстаканники для водителя чисто номинальные, а подлокотник коротковат, хотя это уже индивидуальные особенности.

Из возможных приятных опций, с которыми стоит поискать автомобиль, — панорамная крыша со сдвижной половиной, ассистент слежения за разметкой (на трассе подруливает, если траектория движения пересекает сплошную), подогрев передних сидений, автосвет с адаптивным ксеноном и автодворники. Последние могут удивить своей логикой работы, не всем нравится. Существуют комплектации с автоматической диагональной парковкой, но это единороги».

Если Delta перестала выпускаться девять лет назад, то Dedra ушла в небытие в 2000 году. Но есть те, кто вспоминает о модели с доброй ностальгией. Например, бывший владелец Dedra 1999 г. в. с 1,8-литровым мотором.

«Один из самых любимых автомобилей, которые у меня были. До сих пор вспоминаю ее хорошим словом и постоянно нахожусь в поиске живого экземпляра. В моем случае машина была в полном „фарше“ — с мотором 16V с вариатором фаз, который хорошо крутился и ехал. КПП — без проблем. Салон попался топовый: комбинированные кожа/алькантара, сиденья с электрорегулировкой от Pininfarina, рестайлинговая панель приборов, электролюк, электрозеркала со складыванием, кондиционер с климат-контролем и т. д.

Передняя подвеска — простая однорычажка, задняя балка — на игольчатых подшипниках. Если колеса становятся домиком, то нужно менять. Как правило, ремонт одной стороны обходится в $100».

При этом автор отзыва признается: машина «сгнила». Первым делом коррозия задела задние арки.

Такие разные «Фиаты»

Fiat Punto — один из самых распространенных «итальянцев» на белорусских дорогах. В нашем случае речь пойдет о вместительной модели с приставкой Grande и кузовом длиной более четырех метров. Об этом автомобиле можно найти полярно противоположные отзывы. Начнем с положительного, который гласит, что машина отлично подходит для города и редких дальних поездок.

«Владел автомобилем 3 года с небольшим, как первый авто — лучшее, что было этого формата на тот момент за такую цену. Субъективно, красивая машина с приятным салоном и эргономикой. Расстраивало только отсутствие круиз-контроля и какой-либо шумоизоляции. Однако эти недостатки начинали напоминать о себе лишь на трассе, в городе же все было замечательно. Багажник вроде и небольшой, но недостатка места никогда не испытывал. За время владения крупных поломок не было, в обслуживании дорогих запчастей нет, а расход небольшой. Как бонус — с помощью всего пары проводов смог в родную магнитолу прикрутить AUX и Bluetooth, а еще скрыто провести видеорегистратор. Как итог — отличный компактный автомобиль с душой».

А теперь о минусах, которые, кажется, могут перекрыть все плюсы. «Электрика у Fiat — ад», — предупреждает автор этого отзыва.

«Задние фонари с периодичностью в месяц приходилось снимать и проверять контакты, так как все лампочки при торможении жили своей жизнью. Датчик ремня водительского сиденья (пристегнут он или нет) тоже часто глючил — пришлось заглушить скрепкой. Генератор умер через два года, перед этим потрепав немало нервов: едешь — и может резко отключиться электроусилитель руля. Зимой при температуре ниже –10 градусов отваливался датчик температуры всасываемого воздуха: машина просто глохла и не заводилась вообще. Пришлось ждать оттепели, а потом проблему решил заменой датчика.

Нет никаких гарантий, что машина не станет колом посреди дороги или не перейдет в аварийный режим с максимальной скоростью в 20 км/ч. Причину этой проблемы искал долго, объехал кучу СТО — никто не дал вразумительного ответа. Пришлось провести вечер в гараже и почти до основания разобрать все навесное. Ответ был прост: у главного реле контакты подгорели, цена вопроса — 30 у. е.».

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