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Диетолог назвала самые полезные сыры

  • 26.01.2023, 13:10
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Диетолог назвала самые полезные сыры

В них много полезных веществ.

О полезных сырах рассказала Челси Амер, специалист из США. Вредность сыра — это количество соли в нем и ее влияние на организм.

Сыр — это продукт, без которого невозможно представить будничный бутерброд и праздничный стол. Некоторые его виды даже способны влиять на сны. Американский диетолог, директор центра здорового питания Челси Амер, назвала сыры, которые более других полезны для здоровья.

Челси рекомендует рикотту и моцареллу как отличные варианты с низким содержанием натрия и высоким содержанием белка.

Фета, гауда и козьи сыры тоже сравнительно низкокалорийные и малообработанные, а значит, в них много полезных веществ. Однако, в отличие от рикотты и моцареллы, в них больше соли и меньше белка.

В сыре фета мало калорий, но также меньше белка и больше натрия. К тому же фета отлично ведет себя в салатах.

Перечисленные сыры хорошо подходят для сырной тарелки, которую обычно предлагают гостям на домашних вечеринках. Но, если вы стоите у прилавка и не знаете, какой сыр выбрать для бутербродов на каждый день, возьмите моцареллу. Она богата не только белком, но и кальцием.

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