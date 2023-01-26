Военный эксперт: Россияне оказались в соледаровской ловушке

Военный эксперт: Россияне оказались в соледаровской ловушке3
- 26.01.2023, 14:37
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Чем для оккупантов обернется занятие Соледара.
Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в эфире Radio NV рассказал, чем обернется для оккупантов занятие Соледара.
«Для того, чтобы совершать наступательные действия, например, в направлении Красной горы, чтобы продвинуться дальше в направлении Бахмута, нужен ресурс и накопление сил и средств в самом Соледаре. Чтобы совершать наступательные действия в направлении Благодатного, — аналогично необходимое накопление ресурса. На север — аналогично. Чтобы накопить ресурс, необходимо в агломерации Солдар-Бамут сконцентрировать склады с боеприпасами, личный состав», — считает Коваленко.
По его словам, оккупанты занимаются этим прежде всего в юго-восточной и восточной части Соледара.
«Но весь Соледар находится под огневым контролем украинской артиллерии. Когда происходит это накопление, через несколько часов туда прилетает сюрприз от артиллерии Вооруженных сил Украины. Поэтому россияне оказались в соледаровской ловушке, которая очень напоминает именно Чернобаевку по своему сценарию», — добавил Коваленко.
Как ранее писал сайт Charter97.org, украинское военное командование 25 января приняло решение об отводе войск из Соледара Донецкой области.