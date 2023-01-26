Военный эксперт: Россияне оказались в соледаровской ловушке 3 26.01.2023, 14:37

5,088

Чем для оккупантов обернется занятие Соледара.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в эфире Radio NV рассказал, чем обернется для оккупантов занятие Соледара.

«Для того, чтобы совершать наступательные действия, например, в направлении Красной горы, чтобы продвинуться дальше в направлении Бахмута, нужен ресурс и накопление сил и средств в самом Соледаре. Чтобы совершать наступательные действия в направлении Благодатного, — аналогично необходимое накопление ресурса. На север — аналогично. Чтобы накопить ресурс, необходимо в агломерации Солдар-Бамут сконцентрировать склады с боеприпасами, личный состав», — считает Коваленко.

По его словам, оккупанты занимаются этим прежде всего в юго-восточной и восточной части Соледара.

«Но весь Соледар находится под огневым контролем украинской артиллерии. Когда происходит это накопление, через несколько часов туда прилетает сюрприз от артиллерии Вооруженных сил Украины. Поэтому россияне оказались в соледаровской ловушке, которая очень напоминает именно Чернобаевку по своему сценарию», — добавил Коваленко.

Как ранее писал сайт Charter97.org, украинское военное командование 25 января приняло решение об отводе войск из Соледара Донецкой области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».