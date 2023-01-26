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Российские террористы применили новую тактику ракетной атаки по Украине

  • 26.01.2023, 15:07
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Российские террористы применили новую тактику ракетной атаки по Украине

Военный аналитик объяснил ее суть.

Атака иранскими дронами Shahed, которая предшествовала массированному ракетному обстрелу Украины в четверг, 26 января, совершалась для выявления и перегрузки украинских систем ПВО.

Об этом в эфире «Апостроф TV» заявил военный аналитик Игаль Левин.

«Что касается сегодняшней атаки, наверняка они тестируют возможности систем ПВО, которые разворачиваются в Украине. Атаку «шахедами» они используют для того, чтобы выявить системы ПВО, посмотреть, где развернуты новые системы, какие есть возможности, плюс дорогостоящие ракеты тратили на дроны, перенасытить наше ПВО и ударить ракетами. Такая атака в две-три волны называется «перегрузка». Есть цели перегрузить, а у конкретных ракет есть цель попасть по нужным объектам», – объясняет он.

Несмотря на такую тактику, украинская противовоздушная оборона справляется, но угрозу не стоит недооценивать, так как никакое ПВО не способно закрыть небо полностью, говорит Левин.

«Например, у вас есть 10 ЗРК, а летит 20 ракет. ЗРК у вас хорошие, но сбивают они 8-10 штук, а еще 10-12 летит дальше. Нет ни одного ППО или ПРО в мире, даже у США, Европы или Израиля, которые не пробиваются. Никакое ПВО не закроет небо полностью, всегда какая-то часть пролетит, поэтому угроза попадания есть всегда», – предупредил военный аналитик.

Как сообщал сайт Charter97.org, Россия 26 января провела массированную ракетную атаку на Украину, в том числе и на Киев. В результате падения части вражеской ракеты погиб человек, еще несколько человек травмированы.

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