Ракетный налет РФ: в Киеве прогремел мощный взрыв

Ракетный налет РФ: в Киеве прогремел мощный взрыв3
- 26.01.2023, 11:34
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Над одним из районов украинской столицы поднимается черный дым.
В Киеве утром 26 января во время масштабной воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.
По предварительным данным, звук взрыва было слышно в разных районах столицы. Над городом и в области, вероятно, работают силы противовоздушной обороны.
Мэр Киева Виталий Кличко подтверждает информацию о взрыве в Киеве. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях.
Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрыва над одним из районов столицы поднимается черный дым.
По словам Кличко, взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место. Подробности будут позже.
Как сообщал сайт Charter97.org, по всей Украине с самого утра объявлена масштабная воздушная тревога.