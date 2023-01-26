Ракетный налет РФ: в Киеве прогремел мощный взрыв 3 26.01.2023, 11:34

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Над одним из районов украинской столицы поднимается черный дым.

В Киеве утром 26 января во время масштабной воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, звук взрыва было слышно в разных районах столицы. Над городом и в области, вероятно, работают силы противовоздушной обороны.

Мэр Киева Виталий Кличко подтверждает информацию о взрыве в Киеве. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях.

Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрыва над одним из районов столицы поднимается черный дым.

По словам Кличко, взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место. Подробности будут позже.

Как сообщал сайт Charter97.org, по всей Украине с самого утра объявлена масштабная воздушная тревога.

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