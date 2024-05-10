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Пленный оккупант расплакался, узнав о перспективах после обмена

  • 10.05.2024, 16:28
  • 1,558
Пленный оккупант расплакался, узнав о перспективах после обмена

Демобилизация таким как он в РФ не светит.

В соцсетях появилось видео с пленным российским военным, который не смог скрыть своего разочарования, узнав о реальном риске снова оказаться на войне в случае обмена.

Во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Карпенко оккупант осознал, что, даже вернувшись домой, пробудет он там совсем недолго, поскольку никакая демобилизация таким как он в РФ не светит.

При этом такая неутешительная перспектива настолько расстроила россиянина, что он просто не смог сдержать слез.

— Я домой попаду?

— Нет. Если тебя обменяют, ты пойдешь опять на войну. Домой ты не попадаешь. Ручки-ножки есть. Ты же знаешь, как это у вас работает. Тебе ж другие рассказали…

— Я лучше в тюрьму пойду.

— Ну, в тюрьму ты пойдешь, потом из тюрьмы пойдешь в штурмовики, — объяснил Карпенко рыдающему захватчику, имея в виду печально известные подразделения «шторм», которые минобороны РФ формирует из российских заключенных.

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