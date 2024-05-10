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США ввели санкции против компаний Китая

  • 10.05.2024, 17:22
  • 3,408
США ввели санкции против компаний Китая

При чем здесь «загадочный» шар.

В четверг, 9 мая, администрация Джо Байдена ввела дополнительные торговые ограничения против 37 китайских компаний. Об этом сообщает Reuters.

Среди причин такого шага американцы назвали, в частности, причастность китайских организаций к инциденту с воздушным шаром, который пролетел над Соединенными Штатами в прошлом году.

По некоторым данным, его использовали для шпионажа за военными объектами США. Пролет «загадочного» шара усилил напряженность между Пекином и Вашингтоном, которая и до этого давала о себе знать.

В Министерстве торговли США также заявили, что добавили в список некоторые подразделения China Electronics Technology Group - государственной компании КНР, которая специализируется на производстве средств связи, электроники и программного обеспечения военного и специального назначения.

Она якобы пыталась получить доступ к американским технологиям, которые можно было бы использовать для развития квантовых технологий КНР. Американцев особенно беспокоит вероятность их военного применения. По их словам, такая деятельность «имеет серьезные последствия для национальной безопасности США».

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