МИД Молдовы поставил Захарову на место 6 10.05.2024, 16:55

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Мария Захарова

В ведомстве резко ответили на заявления пресс-секретаря МИД РФ.

Министерство иностранных дел Молдовы ответило на заявления пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, которая накануне решила продемонстрировать свои знания в лингвистике.

Об этом говорится в обнародованном МИД Молдовы заявлении.

Захарова накануне в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС заявила, что «молдавский язык продолжит существовать для большинства жителей Молдовы и после того, как ее президент Майя Санду уйдет с должности».

В ответ на это МИД Молдовы отметило, что уже не удивляется, когда спикер российского МИД высказывается по темам, которые выходят за пределы ее профессиональной компетенции.

«В этой связи не считаем нужным серьезно относиться к ее заявлениям по языковому вопросу, поскольку Мария Захарова не является признанным экспертом в области лингвистики», – отметили в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД напомнили, что в 2003 году Захарова успешно защитила диссертацию по теме «Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае», поэтому, отмечают молдавские дипломаты, в вопросах, связанных с празднованием Нового Года, официальному представителю МИД России нет равных.

«Любые другие «исторические параллели», проведенные Захаровой, скорее напоминают галлюцинаторный бред. Грустно, когда российский дипломат пытается учить нас, кто мы и на каком языке говорим, проявляя полное отсутствие уважения к нашему народу», - подчеркнуто в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что реальная проблема состоит в том, что Захарова давно забыла, что такое честность и порядочность, а это приравнивает к нулю ценность ее высказываний.