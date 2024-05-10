В Финляндии назвали главный путь к миру в Украине 10.05.2024, 17:46

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Фото: Виталий Носач, РБК-Україна

«Может произойти незаметно».

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о главных условиях мира в Украине и что для этого нужно в первую очередь.

«Нужно с чего-то начинать путь к миру. После разговора с Зеленским у меня появилось ощущение, что существует искреннее стремление к миру», - отметил Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что украинский президент пригласил лидеров ряда стран на саммит мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Стубб выразил надежду, что участие в мероприятии примет «как можно больше глав государств и правительств и что состоится встреча с Россией».

«Это также может произойти незаметно», - подчеркнул лидер Финляндии и добавил, что сейчас «единственный путь к миру лежит через поле боя».

Также он назвал «необратимым» процессом перспективы вступления Украины в НАТО.