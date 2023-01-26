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Специалисты рассказали, почему японские женщины не стареют и не толстеют

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  • 26.01.2023, 15:09
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Специалисты рассказали, почему японские женщины не стареют и не толстеют

Раскрыты секреты красоты и стройности.

Японка Наоми Морияма в соавторстве с Уильямом Дойлом, описывая кухню своей матери в книге «Японские женщины не полнеют и не стареют» открывает секреты японского долголетия, возрастной системы питания, позволяющей надолго быть красивой и стройной, пишет ТСН.

Секрет японского долголетия – система питания

• На кухне любой японской хозяйки всегда присутствует рыба, морская капуста, другие морские растительные продукты, овощи, продукты из сои, рис, фрукты, зеленый чай.

• В Японии всегда едят свежеприготовленную еду.

• Традиционная еда – это жареная рыба, чашка риса, вареные овощи, суп мисо, фрукты на десерт и зеленый чай.

• Японцы составляют около 2% населения земного шара, а потребляют почти 10% всей мировой добычи рыбы. Таким образом, в рационе японцев всегда есть суточная доза натуральной Омеги-3.

• Японцы потребляют в 5 раз больше крестоцветных овощей, чем обычно употребляем в пищу мы.

• При выборе продуктов основной акцент в японской кухне делается на сезонные продукты и на их свежесть. На продуктах указывают не день фасовки, а время.

• Японцы едят небольшими порциями, разнообразными по составу блюда, посуда с едой втрое меньше по размеру, чем та, которой привыкли пользоваться мы.

• Жители Японии с детства едят медленно, пережевывая каждый кусочек.

Японки в приготовлении блюд соблюдают следующие правила:

• Пользуются изящной посудой, никогда не сервируют большими порциями.

• Чем меньше посуда, тем лучше.

• Никогда полностью не заполняют тарелку, оставляют на ней место.

• Каждый вид продукта подается в отдельной посуде.

• Пытаются подчеркнуть естественную красоту продукта. Еду почти не украшают

• Отбирают только свежие продукты.

• Большинство блюд японки готовят на плите, любят использовать специальную сковороду, имеющую форму полусферы.

• Для приготовления и потребления используют только высококачественные растительные масла и бульоны из сезонных овощей и трав.

Еще несколько секретов, помогающих японкам оставаться стройными

• Японцы не едят хлеб, заменяя его рисом. Это кардинальное отличие в традициях питания народов Востока и Запада.

• В Японии – завтрак всему голова. Он включает в себя разнообразные блюда и скорее напоминает наш обед. Обычный завтрак состоит из зеленого чая, риса, приготовленного на пару, мисо супа с зеленым луком и соевым сыром тофу. Завтрак также включает листики водорослей нори, омлет из яиц или рыбу. Несмотря на то, что порции очень маленькие, такой завтрак покрывают суточную потребность человека в минералах и витаминах.

• Сладости и десерты японцы едят нечасто и понемногу, и десерты не такие как у нас. Особый вид десерта – вагаси, который обычно подается к зеленому чаю. В его состав входит рисовая мука, сладкое бобовое тесто, орехи, растительный желатин агар-агар, разные сухофрукты. Для приготовления вкусовой гаммы добавляется цветочный нектар и зеленый чай. Существует около 25 разновидностей вагаси, олицетворяющих времена года. Японцы говорят: «Скажи, какой вагаси ты съел, и я скажу тебе, какое время года на улице». Ведь вагаси– это не просто сладости, это еще и Искусство с прописной буквы.

• Физическая нагрузка, упражнения и занятия спортом является неотъемлемой частью жизни обычных японцев, которые стараются чаще ходить пешком, ездить на велосипедах, подниматься по лестнице и как можно меньше ездить на машинах. Еще в 1960 году японский исследователь Йосиро Хатано разработал программу, названную «10 тысяч шагов», которая на практике подтвердила, что проходящие 10 тысяч шагов ежедневно не страдают от болезней, связанных с повышенным кровяным давлением, сохраняют стройность и живут дольше. Йосиро Хатано сконструировал и первый шагомер в мире.

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