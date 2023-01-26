Специалисты рассказали, почему японские женщины не стареют и не толстеют

Специалисты рассказали, почему японские женщины не стареют и не толстеют2
- 26.01.2023, 15:09
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Раскрыты секреты красоты и стройности.
Японка Наоми Морияма в соавторстве с Уильямом Дойлом, описывая кухню своей матери в книге «Японские женщины не полнеют и не стареют» открывает секреты японского долголетия, возрастной системы питания, позволяющей надолго быть красивой и стройной, пишет ТСН.
Секрет японского долголетия – система питания
• На кухне любой японской хозяйки всегда присутствует рыба, морская капуста, другие морские растительные продукты, овощи, продукты из сои, рис, фрукты, зеленый чай.
• В Японии всегда едят свежеприготовленную еду.
• Традиционная еда – это жареная рыба, чашка риса, вареные овощи, суп мисо, фрукты на десерт и зеленый чай.
• Японцы составляют около 2% населения земного шара, а потребляют почти 10% всей мировой добычи рыбы. Таким образом, в рационе японцев всегда есть суточная доза натуральной Омеги-3.
• Японцы потребляют в 5 раз больше крестоцветных овощей, чем обычно употребляем в пищу мы.
• При выборе продуктов основной акцент в японской кухне делается на сезонные продукты и на их свежесть. На продуктах указывают не день фасовки, а время.
• Японцы едят небольшими порциями, разнообразными по составу блюда, посуда с едой втрое меньше по размеру, чем та, которой привыкли пользоваться мы.
• Жители Японии с детства едят медленно, пережевывая каждый кусочек.
Японки в приготовлении блюд соблюдают следующие правила:
• Пользуются изящной посудой, никогда не сервируют большими порциями.
• Чем меньше посуда, тем лучше.
• Никогда полностью не заполняют тарелку, оставляют на ней место.
• Каждый вид продукта подается в отдельной посуде.
• Пытаются подчеркнуть естественную красоту продукта. Еду почти не украшают
• Отбирают только свежие продукты.
• Большинство блюд японки готовят на плите, любят использовать специальную сковороду, имеющую форму полусферы.
• Для приготовления и потребления используют только высококачественные растительные масла и бульоны из сезонных овощей и трав.
Еще несколько секретов, помогающих японкам оставаться стройными
• Японцы не едят хлеб, заменяя его рисом. Это кардинальное отличие в традициях питания народов Востока и Запада.
• В Японии – завтрак всему голова. Он включает в себя разнообразные блюда и скорее напоминает наш обед. Обычный завтрак состоит из зеленого чая, риса, приготовленного на пару, мисо супа с зеленым луком и соевым сыром тофу. Завтрак также включает листики водорослей нори, омлет из яиц или рыбу. Несмотря на то, что порции очень маленькие, такой завтрак покрывают суточную потребность человека в минералах и витаминах.
• Сладости и десерты японцы едят нечасто и понемногу, и десерты не такие как у нас. Особый вид десерта – вагаси, который обычно подается к зеленому чаю. В его состав входит рисовая мука, сладкое бобовое тесто, орехи, растительный желатин агар-агар, разные сухофрукты. Для приготовления вкусовой гаммы добавляется цветочный нектар и зеленый чай. Существует около 25 разновидностей вагаси, олицетворяющих времена года. Японцы говорят: «Скажи, какой вагаси ты съел, и я скажу тебе, какое время года на улице». Ведь вагаси– это не просто сладости, это еще и Искусство с прописной буквы.
• Физическая нагрузка, упражнения и занятия спортом является неотъемлемой частью жизни обычных японцев, которые стараются чаще ходить пешком, ездить на велосипедах, подниматься по лестнице и как можно меньше ездить на машинах. Еще в 1960 году японский исследователь Йосиро Хатано разработал программу, названную «10 тысяч шагов», которая на практике подтвердила, что проходящие 10 тысяч шагов ежедневно не страдают от болезней, связанных с повышенным кровяным давлением, сохраняют стройность и живут дольше. Йосиро Хатано сконструировал и первый шагомер в мире.