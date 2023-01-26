Чистая энергетика впервые привлекла $1 трлн и догнала по инвестициям сектор ископаемого топлива 26.01.2023, 19:25

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Темпы энергоперехода ускоряются.

В прошлом году в мире на обеспечение зеленого перехода было потрачено более $1 трлн — примерно столько же, сколько на инвестиции в нефтегазовую и угольную отрасли. Еще никогда вложения в возобновляемую энергетику (ВИЭ), электромобили, системы хранения энергии, новые виды топлива, такие как водород, а также атомную энергетику не достигали $1 трлн, говорится в отчете «Инвестиционные тренды в энергетическом переходе» Bloomberg New Energy Finance (BloombergNEF).

Наиболее значительные вложения в 2022 г., как и в предыдущие годы, были сделаны в ветряную и солнечную энергетику — $495 млрд; это на 17% больше, чем годом ранее. В итоге были построены мощности более чем на 350 ГВт.

Рост мощностей в прошлом году составил 25% — такого никогда еще не было, сказал на прошлой неделе исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль на саммите Всемирного экономического форума в Давосе.

Электромобили стремительно догоняют ВИЭ. Если в 2014 г., когда BloombergNEF стала учитывать инвестиции в электротранспорт, они составляли всего 6,7% от вложений в солнечные и ветряные электростанции, то в прошлом году уже вплотную приблизились к лидеру энергоперехода: производство транспортных средств на аккумуляторах и инфраструктура для них привлекли $466 млрд. Это на 54% больше, чем в 2021 г.

В основном деньги вкладывались в выпуск пассажирских электромобилей ($380 млрд). Кроме того, инвестиции получили:

общественные станции зарядки — $24 млрд,

двух- и трехколесные транспортные средства — почти $23 млрд,

электробусы — $15 млрд,

коммерческие автомобили — $8 млрд.

В прошлом году в мире впервые было продано более 10 млн новых электромобилей (с учетом подзаряжаемых гибридов). В 2030 г. на трех крупнейших авторынках — китайском, европейском, американском — каждый второй продаваемый автомобиль будет электрическим, прогнозирует Бироль.

Если раньше главным фактором, определявшим необходимость энергоперехода, был климатический, то после вторжения России в Украину это стало вопросом энергетической безопасности, именно она теперь сильнее всего стимулирует инвестиции в ВИЭ и другие чистые технологии, сказал Бироль в Давосе.

Необходимо ускорить энергопереход, в Германии целью должна стать установка 3-4 ветряных турбин в день, заявил в январе канцлер Олаф Шольц. Сейчас на долю ВИЭ в Евросоюзе приходится около 20% электрогенерации; после начала войны в Украине он поставил цель увеличить ее до 45% к 2030 г.

Два наименее крупных сектора чистой энергетики, улавливание углекислого газа и водород, получили от инвесторов $6,3 млрд и чуть более $1 млрд соответственно. Однако их темпы роста впечатляют, пишет BloombergNEF, — примерно в три раза в обоих случаях.

Темпы энергоперехода ускоряются. На то, чтобы достичь первого $1 трлн инвестиций, ушло восемь лет — с 2004 по 2011 гг. Но хотя в прошлом году совокупные инвестиции подскочили на 31%, это лишь часть того, что необходимо для радикального сокращения выбросов парниковых газов и достижения целей Парижского соглашения, указывает BloombergNEF. По ее расчетам, годовые инвестиции в обеспечение энергоперехода в период до конца десятилетия должны вырасти втрое, чтобы был шанс достичь нулевых нетто-выбросов к 2050 г.

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