США назначили послом в России специалиста по азиатским диктатурам 3 26.01.2023, 19:43

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Линн Трейси

Линн Трейси прибыла в Москву.

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву, чтобы вступить в должность, сообщило в четверг посольство США. Раньше она работала в американских дипмиссиях в Казахстане, Туркменистане, Афганистане и Пакистане.

У Трейси большой опыт работы дипломатом, в том числе в России. Она занимала второе после посла место в российском посольстве с 2014 по 2017 год. Теперь посольство приветствует ее в качестве главы дипмиссии. «С возвращением в Россию, посол Трейси», — говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Новый посол прилетела в Россию на следующий день после своей встречи с российским послом в США Анатолием Антоновым. Ожидается, что Трейси представит свои полномочия «в ближайшие дни» и приступит к своим обязанностям «позднее в этом месяце», сообщила во вторник репортер CNN Дженнифер Ханслер со ссылкой на Госдепартамент США.

Трейси возглавит посольство США в Москве в один из самых трудных периодов в отношениях двух стран. Развязанная Россией война в Украине практически стала последней точкой в отношениях, которые и так остыли за последние годы. Теперь ухудшились максимально после окончания холодной войны.

Несмотря на сложности в отношениях России и США, Линн Трейси планирует возобновить выдачу американских виз россиянам и увеличить численность сотрудников посольства, говорил ранее спикер Госдепа США Нед Прайс. Посольство США в России не выдает визы россиянам с весны 2021 года, не считая дипломатических и иммиграционных. При этом граждане России все еще могут получить визу в посольстве США в других странах.

Кандидатуру Линн Трейси на пост посла США в России выдвинул президент Джо Байден в сентябре 2022 года. Ее назначение Конгресс одобрил в конце декабря. Она стала первой женщиной — послом США в России за всю историю двусторонних отношений.

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