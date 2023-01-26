Meta пообещала разблокировать страницы Трампа в Facebook и Instagram 1 26.01.2023, 20:26

Дональд Трамп

Профиль экс-президента США был заблокирован 9 января 2021 года.

Компания Meta в ближайшие недели восстановит профили бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. Соответствующее заявление президента Meta по глобальным вопросам Ника Клегга обнародовано 25 января на сайте компании.

Клегг заявил, что заморозка страниц Трампа, рассчитанная на два года, была «чрезвычайным решением, принятым при чрезвычайных обстоятельствах».

Теперь, по его словам, Meta взвесила, «остаются ли такие чрезвычайные обстоятельства, которые оправдывают дальнейшую блокировку» и пришла к выводу, что риск для общественной безопасности от присутствия Трампа в соцсетях «значительно уменьшился».

По словам Клегга, компания решила, что ее платформы должны быть доступны для открытых, публичных и демократических дебатов. Пользователи «должны иметь возможность услышать бывшего президента США, который снова объявил о своей кандидатуре на эту должность», добавил он

«Общественность должна иметь возможность слышать, что говорят ее политики – хорошее, плохое и безобразное, – чтобы они могли сделать осознанный выбор при голосовании», – заявил представитель Meta.

В свете предыдущих блокировок экс-президенту США теперь грозит повышенное наказание за повторные нарушения, подчеркнули в компании.

«В случае, если Трамп продолжит публиковать контент, который нарушает правила, он будет удален, а его аккаунт будет заблокирован на срок от одного месяца до двух лет, в зависимости от тяжести нарушения», – пообещал Клегг.

Страницы Трампа удалили с Meta-платформ после беспорядков, устроенных его сторонниками в Капитолии 6 января 2021 года. Во время беспорядков политик публиковал заявления о том, что президентские выборы были якобы сфальсифицированы, а также восхвалял жестокие методы протестующих.

После событий у Капитолия Трамп с 9 января 2021 года был также заблокирован в Twitter – соцсеть заявила, что навсегда закрыла его аккаунт, где было 88 млн подписчиков. 20 ноября 20220 года американский миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск заявил о разблокировке аккаунта, но экс-президент США отказался возвращаться в соцсеть. Политик продвигает собственную социальную сеть Truth Social, созданную Trump Media & Technology 21 февраля 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».