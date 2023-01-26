ВСУ атаковали пункты управления оккупантов 26.01.2023, 21:58

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Военные РФ продолжают свое наступление в Донецкой области на двух направлениях. Вооруженные силы Украины атаковали пункты управления оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 26 января.

Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру украинского государства, наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается и дальше.

За эти сутки противник нанес 37 авиационных ударов. 17 из них — с использованием БпЛА типа Shahed-136. Все эти дроны были сбиты. Кроме того, российские оккупанты осуществили 59 пусков ракет, 47 из которых — уничтожены. К сожалению, есть попадания в гражданские объекты, есть погибшие среди мирных жителей. Также захватчики произвели 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Для достижения ранее заявленных целей, несмотря на значительные потери, противник продолжает наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях. В Лиманском и Авдеевском направлениях враг вел безуспешные действия с целью улучшения тактического положения. На остальных направлениях — обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается совместное обучение авиационному компоненту региональной группировки войск вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. В то же время обстрелы из минометов и артиллерии подверглись районам населенных пунктов Тимоновичи Черниговской области; Павловка и Тимофеевка — Сумской, а также Стрелка, Терновая, Старица, Волчанские Хутора, Колодезное и Новомлынск в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населённых пунктов Двуречное, Орлянка, Песчаное, Берестово и Лозовая Харьковской области; Стельмаховка — Луганской, а также Ивановка в Донецкой области.

На Лиманском направлении под огонь из танков и артиллерии попали Макеевка, Невское, Краснопоповка, Диброва и Кузьмино в Луганской области, а также Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Спорное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Водяное, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении вражеским обстрелам подверглись Угледар, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, в частности Новополье в Донецкой области, а также Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из артиллерии пригород и сам Херсон.

Продолжаются контрразведывательные мероприятия в отдельных временно захваченных населенных пунктах Херсонской области. Российские оккупанты активно разыскивают украинских патриотов. А в здании бывшего Горностаевского РО УМВД Украины в Херсонской области российские захватчики обустроили застенку. В нее можно попасть просто за ничем не подкрепленное подозрение в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины.

Во временно оккупированном украинском Симферополе все бюджетные учреждения под предлогом реформирования получили указание о штатном сокращении работников на 10 процентов. Также известно, что списки попавших под «оптимизацию» лиц должны быть составлены уже к 1 февраля этого года.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса врага. Кроме того, в течение суток украинские защитники сбили 3 разведывательных БПЛА оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, район сосредоточения артиллерии и 2 других важных военных объекта захватчиков.

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