«Вопрос Путина почти закрыт» 7 27.01.2023, 8:58

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В Кремле уже знают имя будущего главы РФ.

В окружении российского диктатора Владимира Путина уже начинают осознавать, что страна-агрессор Россия проигрывает войну против Украины.

Как отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире «24 канала», в России уже произошли события, которые указывают на то, что глава Кремля обречен на поражение. А люди, которые находятся в ближайшем окружении Путина, все больше осознают, что у России нет никаких перспектив выиграть войну против Украины.

Как отметил секретарь СНБО, в стране-агрессоре уже подыскивают замену нынешнему главе Кремля.

«Вопрос Путина в России уже почти закрыт. Кое-кто уже знает имя того, кто будет там работать после Путина», - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что у представителей украинской власти есть свои предположения относительно того, что дальше будет происходить в России и кто может стать преемником диктатора. Однако секретарь СНБО не раскрыл деталей.

Напомним, недавно российские телеграм-канала заявили, что элиты в Кремле активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Ранее военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть: Сергей Иванов, бывший министр обороны и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

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