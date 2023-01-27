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Российские СМИ: Рогозин получил ранение по своей глупости

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  • 27.01.2023, 9:13
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Российские СМИ: Рогозин получил ранение по своей глупости

Целью удара по кафе в Донецке был не экс-глава «Роскосмоса».

Подбитый в Донецке экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пытается выпросить у Кремля новую должность, пишет российское издание «ВЧК-ОГПУ».

По информации источников СМИ, целью снаряда, попавшего в ресторан «Шеш Беш», скорее всего, был не Рогозин, а коллаборант Виталий Хоценко.

Снаряд влетел в здание именно в тот момент, когда там появился Хоценко. А Рогозин получил ранение «по глупости».

«Единственное, к чему в данном случае причастен Рогозин, так это к идиотской затее собрать в Донецке по заблаговременному приглашению группу людей, среди которых была и жена самого Рогозина – Татьяна Рогозина, которая приехала поздравить мужа с днем рождения, но осталась жива», - говорится в сообщении.

Российские следственные органы рассматривают основной версией покушение на Хоценко.

Вместе с тем подбитый Рогозин начал активно раздавать интервью, пытаясь, таким образом, выпросить у Кремля новую должность. «Очевидно, что никто не даст государственную должность человеку, который уже однажды по глупости погубил своих людей», - считают в издании.

Как сообщал сайт Charter97.org, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был ранен во время празднования своего дня рождения в гостинице оккупированного Донецка. Вместе с российским функционером был ранен еще и «глава правительства «ДНР» Виталий Хоценко.

Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, «проникающее осколочное ранение ягодиц», а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Позже в ГПСУ заявили, что Рогозину во время празднования его дня рождения в Донецке «передали протокол» о нарушении госграницы. Нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность, отмечают пограничники.

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