Рогозин получил «позорное» ранение 25 23.12.2022, 11:53

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Шансов на полное выздоровление у главы «Роскосмоса» очень мало.

У раненного в оккупированном Донецке экс-главы Росксмоса Дмитрия Рогозина, оказывается, травмирована не только пятая точка.

21 декабря в Донецке в ресторане «Шеш-беш» банкет оккупантов по случаю дня рождения бывшего главного «космонавта» России закончился трагично.

Для некоторых гостей это стало последним мероприятием в жизни, а для самого Рогозина обернулось позорным ранением.

СМИ обнародовали новые подробности.

Оказывается, травм у именинника больше. Как сообщают в пабликах боевиков «ДНР», Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, проникающее осколочное ранение левого бедра, а также паховой области.

Шансов на полное выздоровление у главы «Роскосмоса» очень мало.

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