Рогозин получил «позорное» ранение

Рогозин получил «позорное» ранение25
- 23.12.2022, 11:53
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Шансов на полное выздоровление у главы «Роскосмоса» очень мало.
У раненного в оккупированном Донецке экс-главы Росксмоса Дмитрия Рогозина, оказывается, травмирована не только пятая точка.
21 декабря в Донецке в ресторане «Шеш-беш» банкет оккупантов по случаю дня рождения бывшего главного «космонавта» России закончился трагично.
Для некоторых гостей это стало последним мероприятием в жизни, а для самого Рогозина обернулось позорным ранением.
СМИ обнародовали новые подробности.
Оказывается, травм у именинника больше. Как сообщают в пабликах боевиков «ДНР», Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, проникающее осколочное ранение левого бедра, а также паховой области.
Шансов на полное выздоровление у главы «Роскосмоса» очень мало.