Видеофакт: Лукашисты помогли нелегалам прорваться через польскую границу

Видеофакт: Лукашисты помогли нелегалам прорваться через польскую границу3
- 27.01.2023, 12:52
- 4,646
Вся группа была задержана польскими пограничниками в Кузнице.
Пограничная служба Польши опубликовала новое видео с нелегальными мигрантами, снятое в ночь на 26 января в районе пропускного пункта в Кузнице. В ведомстве утверждают, что двух иранцев и четырех сирийцев к границе подвезли белорусские силовики.
«Белорусские силовики доставили 6 человек (2 иранца и 4 сирийца) в район железнодорожной ветки, соединяющей Беларусь с Польшей. В связи с тем, что здесь постоянно курсируют поезда, на данном участке нет физического барьера, а прикрывается он электронной системой безопасности», — заявили в погранслужбе.
В ведомстве сообщили, что вся группа была задержана сразу после незаконного пересечения границы.