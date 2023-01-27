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Видеофакт: Лукашисты помогли нелегалам прорваться через польскую границу

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  • 27.01.2023, 12:52
  • 4,646
Видеофакт: Лукашисты помогли нелегалам прорваться через польскую границу

Вся группа была задержана польскими пограничниками в Кузнице.

Пограничная служба Польши опубликовала новое видео с нелегальными мигрантами, снятое в ночь на 26 января в районе пропускного пункта в Кузнице. В ведомстве утверждают, что двух иранцев и четырех сирийцев к границе подвезли белорусские силовики.

«Белорусские силовики доставили 6 человек (2 иранца и 4 сирийца) в район железнодорожной ветки, соединяющей Беларусь с Польшей. В связи с тем, что здесь постоянно курсируют поезда, на данном участке нет физического барьера, а прикрывается он электронной системой безопасности», — заявили в погранслужбе.

В ведомстве сообщили, что вся группа была задержана сразу после незаконного пересечения границы.

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