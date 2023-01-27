Ученые рассказали, почему нужно съедать по два яблока каждый день 1 27.01.2023, 13:51

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При этом специалисты рекомендуют не пить яблочный сок.

Интересные результаты исследования, опубликованные в журнале American Journal of Clinical Nutrition, свидетельствуют, что употребление двух целых яблок ежедневно помогает:

снизить уровень холестерина,

снизить риск сердечного приступа,

снизить риск инсульта.

Это же исследование показывает, что для такого положительного воздействия на организм нужно употреблять два яблока, а не пить яблочный сок. В исследовании, в котором приняли участие 40 человек, половина участников ежедневно в течение восьми недель съедала по два яблока, а другая группа – выпивала напиток с яблочного сока, содержавшим количество сахара, как в двух яблоках.

Обе группы избегали любых изменений в своем рационе, режиме упражнений, приеме лекарств и других факторах образа жизни, записывали все, что они ели и пили в течение этого периода. После нескольких недель перерыва группы сменились местами и эксперимент длился еще восемь недель. Такой тип исследования называется перекрестным испытанием и помогает исследователям сравнивать результаты различных методов для одного и того же человека, вместо того чтобы сравнивать двух разных людей.

Эксперимент обнаружил, что когда люди употребляли целые яблоки, а не яблочный сок, уровень холестерина в их крови был ниже. В результате эксперимента исследователи пришли к выводу, что содержащиеся в целых яблоках соединения играют важную роль в укреплении здоровья сердца. Положительное влияние на организм оказывают клетчатка, полифенолы и антиоксиданты, содержащиеся в целых яблоках.

Фрукты содержат много пектина, специфического типа пищевых волокон, влияющих на наш метаболизм жиров. Пектин наряду с другими типами клетчатки является хорошим источником пищи для полезных бактерий в кишечнике человека, известных как микробиом.

Кроме того, яблоки богаты витаминами A, С, В1, В2, РР и Е, а также магнием, фосфором, йодом, железом, селеном, калием, кальцием, цинком.

Одним из полезных свойств яблок является снижение риска развития диабета II типа, что объясняется наличием во фруктах полифенольных антиоксидантов – кверцетина и флоридина. Противовоспалительное вещество кверцетина помогает при резистентности к инсулину, являющемуся основным фактором развития диабета. Также считается, что флоридзин уменьшает всасывание сахара в кишечнике и тем самым снижает его уровень в крови.

Яблочная кожура содержит антиоксидант — кверцетин, который помогает регулировать работу иммунной системы и уменьшает воспаление. Кверцетин может оказывать положительный эффект при лечении аллергических воспалительных заболеваний, таких как астма и синусит. Антиоксидантное действие кверцетина может защитить мозг и нервы от окислительного повреждения и помочь предотвратить травмы, которые могут привести к заболеваниям головного мозга, таким как болезнь Альцгеймера и деменция.

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