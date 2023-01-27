закрыть
27 января 2023, пятница, 15:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси вышел на свободу глава «Приорбанка» Сергей Костюченко

2
  • 27.01.2023, 15:00
  • 4,122
В Беларуси вышел на свободу глава «Приорбанка» Сергей Костюченко
Сергей Костюченко

В прошлом году ему присудили 3,5 года колонии.

Как стало известно «Нашай Ніве», председатель «Приорбанка» Сергей Костюченко вышел на свободу позавчера.

В июле 2022-го Минский городской суд дал Сергею Костюченко 3,5 года колонии. Его судили по 243 статье УК — «уклонение от уплаты налогов». Вместе с Костюченко осудили еще двух бизнесменов.

Формально вопросы у силовиков вызвала легальная схема сбережения на налогах с помощью системы накопительного страхования «Приорлайф», которой пользовались банкиры для вывода дивидендов без выплаты подоходного.

«Это распространенное в мире накопительное страхование. Смысл его в том, что ты приносишь деньги компании, которая очень консервативно распоряжается средствами, — классический пенсионный фонд. Она сулит тебе доходность по истечению определенного времени, от нескольких лет. Если говорим о пенсии, то по достижении так называемого «возраста доживания».

При вводе денег в эту систему страхования тебе не нужно платить с этого налоги — так делали многие банкиры, перечисляя туда дивиденды от работы в банке», — рассказали собеседники из банковской сферы.

Официальное обвинение посчитало, что фигуранты дела не уплатили налоги с суммы в 1,5 миллиона рублей (то есть в особо крупном размере).

Было мнение, что в деле Костюченко замешана политика.

Ходят слухи, что незадолго перед арестом он отказал фавориту Лукашенко, хоккейному тренеру Дмитрию Баскову, в просьбе финансировать хоккейное «Динамо».

Подробности выхода Костюченко пока неизвестны.

В разные годы рейтинг «Ежедневника» ставил Костюченко в число двадцати самых влиятельных бизнесменов страны.

Свой «Приорбанк» 56-летний уроженец Вишнево Воложинского района Сергей Костюченко создал в 1989 году. Банк стал одним из лидеров банковской сферы Беларуси, долю в нем выкупил австрийский Райффайзен. Костюченко — почетный консул Австрии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников