В Беларуси вышел на свободу глава «Приорбанка» Сергей Костюченко 2 27.01.2023, 15:00

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Сергей Костюченко

В прошлом году ему присудили 3,5 года колонии.

Как стало известно «Нашай Ніве», председатель «Приорбанка» Сергей Костюченко вышел на свободу позавчера.

В июле 2022-го Минский городской суд дал Сергею Костюченко 3,5 года колонии. Его судили по 243 статье УК — «уклонение от уплаты налогов». Вместе с Костюченко осудили еще двух бизнесменов.

Формально вопросы у силовиков вызвала легальная схема сбережения на налогах с помощью системы накопительного страхования «Приорлайф», которой пользовались банкиры для вывода дивидендов без выплаты подоходного.

«Это распространенное в мире накопительное страхование. Смысл его в том, что ты приносишь деньги компании, которая очень консервативно распоряжается средствами, — классический пенсионный фонд. Она сулит тебе доходность по истечению определенного времени, от нескольких лет. Если говорим о пенсии, то по достижении так называемого «возраста доживания».

При вводе денег в эту систему страхования тебе не нужно платить с этого налоги — так делали многие банкиры, перечисляя туда дивиденды от работы в банке», — рассказали собеседники из банковской сферы.

Официальное обвинение посчитало, что фигуранты дела не уплатили налоги с суммы в 1,5 миллиона рублей (то есть в особо крупном размере).

Было мнение, что в деле Костюченко замешана политика.

Ходят слухи, что незадолго перед арестом он отказал фавориту Лукашенко, хоккейному тренеру Дмитрию Баскову, в просьбе финансировать хоккейное «Динамо».

Подробности выхода Костюченко пока неизвестны.

В разные годы рейтинг «Ежедневника» ставил Костюченко в число двадцати самых влиятельных бизнесменов страны.

Свой «Приорбанк» 56-летний уроженец Вишнево Воложинского района Сергей Костюченко создал в 1989 году. Банк стал одним из лидеров банковской сферы Беларуси, долю в нем выкупил австрийский Райффайзен. Костюченко — почетный консул Австрии.

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