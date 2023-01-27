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Польский Orlen подписал 20-летний контракт на поставку сжиженного газа из США

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  • 27.01.2023, 20:26
Польский Orlen подписал 20-летний контракт на поставку сжиженного газа из США

Ежегодно из терминала Порт-Артур в Техасе в Польшу будет поступать 1 миллион тонн сырья.

Польский нефтеперерабатывающий концерн Orlen подписал с американской компанией Sempra Infrastructure долгосрочный контракт на поставку сжиженного газа, передает «Польское радио».

Согласно документу, ежегодно из терминала Порт-Артур в Техасе в Польшу будет поступать 1 млн тонн сырья. Сжиженный газ будет транспортироваться флотом газовозов Orlen. Объем поставок ежегодно будет покрывать почти 10% текущего спроса польских потребителей на голубое топливо.

Присутствующий на церемонии посол США в Польше Марк Бжезиньский подчеркнул, что во время нынешнего кризиса энергетическая безопасность является синонимом национальной безопасности.

«Польша должна быть в состоянии обеспечить достаточный доступ к топливу, необходимому экономике и гражданам. Выбрав партнерство с такой американской компанией, как Sempra, Польша делает еще один важный шаг к тому, чтобы иметь доступ к газу, когда он ей нужен. И этот контракт показывает еще раз, что США являются самым сильным партнером Польши, когда речь идет об энергетической безопасности», - сказал американский посол.

Контракт с Sempra Infrastructure рассчитан на 20 лет, первые поставки ожидаются в 2027 году. После подписания этого контракта общий объем договоров, подписанных PKN Orlen с американскими поставщиками сжиженного газа, увеличился почти до 8 млн тонн сырья в год.

Ранее в этот же день польский нефтеперерабатывающий концерн объявил, что компания разрывает контракт с российской компанией «Роснефть».

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