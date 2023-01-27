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В Орше из-за проблем с электричеством не смогли провести хоккейный матч

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  • 27.01.2023, 22:19
В Орше из-за проблем с электричеством не смогли провести хоккейный матч

Оперативно решить технические проблемы не удалось.

Сегодня, 27 января, в Орше должен был состояться хоккейный матч белорусской Экстралиги. Должны были встретиться местный «Локомотив» и минская «Юность». Но, как сообщает hockey.by, это оказалось невозможно по техническим причинам.

На ледовой арене возникли проблемы с электричеством, которые оперативно решить не удалось. В результате игру отменили.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принято в понедельник, 30 января.

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