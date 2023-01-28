«В день зарплаты директор никогда не появлялся» 2 28.01.2023, 10:53

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Истории белорусов, которые не умеют делиться деньгами.

Сайт onliner.by вместе со специалистом по психологии решил познакомить читателей с жадными, скупыми и алчными белорусами.

Причины возникновения жадности

Журналисты обратились к психологу Наталье Сакович, чтобы разобраться в понятии и причинах появления жадности. Из множества факторов специалист выделяет два основных столпа формирования порока: воспитание и условия, в которых находится личность. Британские ученые пока не взялись пристально изучать жадность, единственное, что они (и не только) знают наверняка, — это что та точно не передается воздушно-капельным путем и по наследству.

— Жадность — это неспособность человека делиться чем-либо. Могут быть разные варианты чем: эмоциями, чувствами, материальными средствами, информацией, знаниями и так далее. Страсть одинаково поражает бедных и богатых, женщин и мужчин, стариков и детей.

Факторы формирования жадности:

— Семья: когда папа и мама произносят фразы «Думай о себе», «Не давай свои игрушки друзьям: поломают», «Не делись шоколадкой, мы ее тебе купили», ребенок получает информацию, что не нужно делиться, вещь дорогая, ценная, ее нужно беречь и сохранить.

Если человек растет в условиях голода или ограничений. Например, пенсионер не был жадным, но изменившиеся условия заставляют его экономить ресурсы. Он начинает проявлять жадность к детям, друзьям и даже самому себе (мало ли чего произойдет), а сам заваливает квартиру ненужным хламом.

Культура потребления, то есть человеку прививается понимание, что он ценный не из-за ума, старания и таланта, а потому, что у него крутой телефон или машина. Такие люди всю жизнь копят на квартиру, отказывают себе во всем, лишь бы купить автомобиль, и берут новые телефоны в кредит.

Травма детства. Ребенок не получал любви и ласки родителей в полной мере, боялся остаться в одиночестве. Страхи сначала породили комплексы, потом накопительство и приумножение.

Страх вернуться в бедность. Над ним смеялись одноклассники из-за старомодной одежды или отсутствия телефона. Повзрослев, человек боится потерять нынешний комфорт из-за комплексов.

Жадность можно разделить на несколько стадий: первая, самая низкая и всем нам необходимая, — это бережливость. Вторая — нормативная жадность. Такой человек вполне может быть щедрым, если насытится в той зоне, где испытывал голод. Например, получив необходимые знания, он запустит свои курсы или, заработав нужную ему сумму денег, пожертвует часть на благотворительность. Третья — патологическая жадность, которая уже оказывает влияние на личность. У человека возникают агрессия, корыстолюбие, раздражительность, недоверчивость. Он живет в страхе перед будущим, не способен взаимодействовать с окружением, с собой. Каждая трата совершается болезненно. Патологической жадностью страдает малый процент людей, но просто так от нее не избавиться, нужны долгие годы терапии.

Алчность и скупость

Из материальной жадности выделяют алчность и скупость. Алчность — одержимость материальными благами. Стремление получить желаемое отторгает нормы закона, справедливости и морали. За деньги человек готов предать, обмануть и даже убить. Он постоянно испытывает голод к деньгам, и, сколько бы у него их ни было, ему всегда будет мало. Скупость — это излишняя бережливость. Такие люди экономят на всем, включая себя. Объединяет эти понятия стремление человека получать как можно больше, ничего не отдавая. Вся энергия будет направлена на бесконечное приумножение уже имеющегося.

Приведем пример скупости читателя. Зовут его Евгений, ему 24 года. На свои «хотелки» он не обращает никакого внимания.

— У меня не самое здоровое отношение к деньгам, иногда я жалею тратить деньги на то, что мне хочется. Покупки сразу не совершаю, все необходимое закидываю в корзину и жду скидок, бывает долго. Но если они есть, покупаю без сожаления.

Уровень моих доходов не слишком высокий, но я работаю на двух работах. Я бы взял и третью, но понимаю, что посажу здоровье, а его ни за какие деньги не купишь. Золотых гор у меня нет, но на жизнь хватает, а вот времени на себя остается не так много — меньше трех часов в день. Так даже лучше: меньше прокрастинирую.

Всегда ли я был жаден к себе? Еще в детстве я отказывал себе в мороженом и копил деньги — сейчас от этого грустно: лучше память о каких-то моментах, а рубль — сегодня он есть, а завтра — нет. Сейчас у меня просто есть страх остаться без денег, хотя ясно, что от голода давно никто не умирает.

Явных недостатков в такой экономии я не вижу, скорее наоборот, идет явное разрушение стереотипов. Есть же такая мысль, что вот вечером сидеть в кафе и любоваться закатом через окно — это круто. Но когда я вижу стоимость чашки кофе, эта идея разрушается. Я, как почетный обладатель термоса, перестаю видеть в кафе необходимость. Еще отказался от покупок книг и походов в кино — ведь все это есть в интернете. Человек, если он достаточно умный, адаптируется. Если у тебя не получается что-то приобрести, это нужно заменить.

Я согласен с тем, что главный навык — уметь зарабатывать деньги, но вопрос: каким образом? Я не могу наступить человеку на глотку, по крайней мере пока что. Врать мы все умеем, иногда нужно врать, когда от этого зависит твоя пятая точка, но «кинуть» человека на деньги я не могу. Но зарекаться не буду, кто знает, как эта жизнь повернется.

Если человек, будучи со мной в отношениях, будет тратить деньги на свои хотелки, при этом не формировать общий бюджет — меня это будет бесить. Я, конечно, хочу жить с тобой, но не значит, что не могу жить без тебя.

«В день зарплаты директор никогда не появлялся»

Чтобы понять, жадные ли белорусы, мы обратились к работникам сферы услуг. Кто, как не они, встречаются с носителями пороков чаще всего? Официанты, зарплата которых зависит от настроения клиента и мастерства обслуживания, ратуют, что в основной массе клиенты не такие уж и жадные: большинство оставляют «чайник» в размере 10% от чека. Но несколько историй о жадности все же вспоминают.

Денис некогда работал в караоке-клубе, и в одну из ночей его чаевые испарились и ушли вместе с гостем.

— Обслуживал я стол, за которым сидели три парочки. Они гуляли всю ночь и сделали серьезный заказ: кальяны, закуска, алкоголь и так далее. Счет был существенный — еще бы, ведь у них был полный сервис: дамам постоянно подливали шампанское, мужчинам подкуривали сигареты, а блюда принесли быстро.

В конце был расчет, и один из мужчин положил чаевые в специальную коробочку. Но забирать их сразу — плохой тон, поэтому я просто наблюдал, как собирались гости.

Одна девушка задержалась, посмотрела на меня, потом нагло взяла коробочку и достала деньги. Снова посмотрела на меня и ушла.

По сути, она лишила меня всего заработка за ту ночь. В тот момент я готов был догнать и высказать ей все, но решил, что это того не стоит.

Клиенты клиентами, но обделяют официантов не только они — чаще всего именно жадность начальства вынуждает их задуматься о смене работы.

— В одном из ночных клубов был скупой директор. Работа была такая, что там не только кони дохли: после ночной смены спал два-три часа, а затем выходил в дневную в кафе при клубе.

При этом директор постоянно кричал, что мы мало работаем и что денег у него нет. И это в заведении, где одна бутылка шампанского стоит рублей 600 и продается каждые 10 минут!

Но была у хозяина еще одна черта: он очень не любил выплачивать зарплаты, хоть они и были смешные — 250—300 рублей за 12 смен. В день выплаты его не найти, а если он и приходил, то всегда прятался, чтобы его никто не заметил. Если все же его находили, он ловко выкручивался и прямо на ходу придумывал повод для штрафа. Например: «Зарплата у тебя получается 380 рублей… Так-так, а чего пыль на шкафчиках в раздевалке?! Штраф 50 рублей». Поэтому лучше было его не искать. Почему я там работал? Чаевые были большие и окупали все эти приколы.

Отношения, как с калькулятором

Если работать с жадными людьми — вещь, которая не зависит от нашей воли (особенно в общепите), то вот встречаться с такими — личный выбор каждого. Еще одной нашей читательнице, Алине, удалось встретить на своем жизненном пути спокойного и перспективного мужчину. Тогда ему было 32 года, он работал продавцом консультантом, но грезил об IT и даже окончил курсы. Отношения длились около года — этого срока Алине хватило, чтобы понять, что мужчина ей не подходит из-за его скупости. Формы ее проявления могут даже показаться смешными, если смотреть на все это со стороны.

— Первый звоночек был, когда на свой день рождения я решила заказать две пиццы, как раз и акция была «Две по цене одной». Предложила сделать заказ ему, он был не против, только у него было условие: за одну пиццу платит он, за вторую — я.

Не стала ему что-то доказывать, мол, вторая — бесплатная, а молча оплатила половину стоимости. Дальше — куда веселее.

Однажды он спросил, ела ли я когда-нибудь шаурму. Я ответила, что нет, не пробовала. Парень решил расширить мои гастрономические познания, повел к фуд-траку и сказал: «Дайте мне одну среднюю шаурму, но разрежьте ее пополам».

Шаурму в итоге Алина попробовала, но осадочек остался. «Почему половину?» — спросила девушка. «А вдруг бы тебе не понравилось — мы бы ее что, выбросили?» — ответил парень.

— Он жил с родителями, денег особо не тратил, то есть они у него точно были. Через какое-то время он устроился в IT. На Новый год купил себе дорогую мышку, так как любил играть в компьютерные игры, а мне подарил сертификат в магазин нижнего белья. Но там было все дорого, и, чтобы «обналичить» подарок, мне пришлось добавлять свои деньги.

И холодно, и жарко — мы на улице. Просто гуляли по паркам, ничего не покупали и часто встречались у него на работе. В заведение его было не вытащить. Хотя нет, вру. Как-то раз он позвал меня в бар, где была акция на выпивку: пиво по 1,5 рубля. На деле это была обычная забегаловка для асоциальных личностей, но он был такой довольный, что угостил меня выпивкой.

В один прекрасный день я позвала его к себе домой, а он сказал, что будет позже. Просто его сестра с парнем заказали сет бургеров, он поел у них и отправился ко мне. По приезде достал из кармана бургер в пищевой пленке, который купила его сестра. Я отказалась, так он на радостях побежал на кухню и съел его сам.

По характеру он был спокойный, даже немного нудный, любил поболтать, но, бывало, капризничал хуже девушки. Когда мы ругались, я говорила ему, что он жадный, но он находил отговорки. Рассталась где-то через год, так как парень уделял мне мало внимания и часто играл в компьютер с друзьями.

Изгоняем жадность

Справиться с неконтролируемым желанием накапливать, сохранять блага человеку под силу. Главное условие — понимание своей проблемы и желание ее решить.

— Чтобы понять, жадный вы или нет, обратите внимание, как вы распоряжаетесь чем-либо. Например, если это материальный аспект, задумайтесь: как вы ведете себя с финансами? Что чувствуете, когда тратите деньги? Есть ли страх того, что они закончатся? Ходите на работу только ради денег и не важно, чем вы занимаетесь? Какие границы морали вы можете перейти ради богатства?

Первый шаг на пути решения проблемы — осознать, что проблема есть. А затем честно ответить себе на вопрос «Сколько мне нужно денег (раз мы говорим о материальном аспекте) для того, чтобы я был сытым и чувствовал себя в безопасности?». И принципиально придерживаться этого заключения: больше зарабатывать либо меньше накапливать и не покупать лишнее. Тут важна причина появления жадности. Если это среда, в которой вы выросли, процесс будет долгим, плюс нужно работать со специалистом, потому что нужно не только поменять установки, но и обучиться новым навыкам: эмпатии, работе в команде, доверию и так далее.

Плюсы и минусы порока

Однако в жадности есть и положительные моменты. Помните про бережливость? Нужно что-то сохранять и удерживать, чтобы обеспечивать и чувствовать себя в безопасности. Если у нас есть «подушка», то мы становимся как минимум стрессоустойчивее. Жадные люди стремятся к большему, их не устраивают полученные результаты, поэтому они движутся только вперед (главное не забывать о морали). Страсть стимулирует людей строить карьеру, больше работать и искать способы преумножать доход, знания и развивать творческие навыки. На этом плюсы жадности заканчиваются, переходим к минусам.

— Последствия жадности очень тяжелые: из-за нее появляются одиночество, беспомощность, недоверие, депрессия, невротические расстройства и зацикливание на деньгах. Алкоголь и наркотики помогают снизить тональность неудовлетворенности, поэтому жадный человек может легко впасть в зависимость.

Очень распространенный пример, когда из-за жилья или накоплений умершего родственника ссорится вся семья. Обиды копятся, а общение, бывает, заканчивается на всю оставшуюся жизнь.

Если жадный человек в паре зарабатывает больше, это приводит к использованию денег как средства власти. Тотальный контроль расходов приносит удовлетворение, а если сумма, которую вторая половинка потратила на себя, велика, будет недовольство или упреки. Труд по дому воспринимается как должное, ведь кто приносит деньги, тот и прав. Такое поведение вызывает конфликты и часто доводит до развода.

В бизнесе жадный директор или начальник может привести компанию к краху. Он не будет вкладывать в развитие предприятия, не купит новые станки, не отправит сотрудников на курсы, а будет выжимать все соки из уже имеющегося. С ними трудно договориться поставщикам и заказчикам.

Если говорить про друзей, то у жадного человека их нет. Ему лучше остаться одним, чем тратить деньги на встрече со знакомыми и слышать шутки по поводу жадности в свой адрес.

«Хотел больше денег, вложился и прогорел». К чему приводит жажда больших денег

В сантехнике Андрей третий десяток. В 27 лет уже был директором маленькой, но своей фирмы. Начинал в девяностые вместе с друзьями, но те быстро разбежались в разные стороны, поделив столы, стулья и компьютеры. На руках из денег у него ничего не осталось, только товар. Новую фирму пришлось открывать самому.

— Благо связи какие-никакие, но были. Я удачно попал в «обойму», и мне доверили развивать филиал российской фирмы в Беларуси. И надо сказать, начали мы очень удачно, это было в начале нулевых, рост был вертикальным. Конкуренции было не так много, да и за каждую копейку клиенты не душились. Оборотка росла, долги отданы, сеть в Беларуси начала расширяться по областям.

За год на продаже сантехники выручка измерялась в миллионах долларов, и я подумал, что это хорошая идея — выкупить контрольный пакет белорусского офиса и стать не только директором, но и собственником компании. Тогда всей суммой я распоряжался бы сам, а не головной офис в России. Про то, что и риски все будут на мне, что рынок поменяется и так далее, я, конечно же, думал, но чтобы настолько, знать не знал. Партнеры не отказались от моего предложения, осталось насобирать $500 тыс. — и все, я хозяин.

Это была самая большая ошибка в моей жизни. Я заложил в банк квартиру, машину, дом и все свое имущество. Собирал деньги несколько лет, фирма просела, офисы в областях стали закрываться, продажи шли на спад. Когда я понял, что все это происходит со мной и ситуация тяжелая, начал пить, много пить. В дела, балансы, доходы, налоги уже особо не вмешивался, сотрудники справлялись и без меня. Я просто наблюдал, как все тает на глазах.

Миллионов долларов в год больше не было. Сегодня фирма не стоит даже тех денег, что я за нее заплатил.

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