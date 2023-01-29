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HIMARS разбили военный эшелон РФ в Иловайске

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  • 29.01.2023, 11:41
  • 15,224
HIMARS разбили военный эшелон РФ в Иловайске

Стали известны новые детали удара ВСУ по оккупантам.

В ночь на 29 января в оккупированном Иловайске, что под Донецком, гремели мощные взрывы. «Прилеты» произошли в районе локомотивного депо, уверяют местные паблики. Некоторые взрывы жители города успели снять на видео. Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Удар был нанесен примерно в 23:00 по минскому времени. Местные жители уверены, что работала украинская реактивная система HIMARS. Были слышны, по меньшей мере, 7 прилетов ракет.

Случившееся прокомментировал сепаратистский ресурс ОРДЛО «Донбасский Кейс» в Telegram. «Местные говорят, что 7 HIMARS прилетело на ЖД станцию, похоже, именно в момент разгрузки эшелона с личным составом и техникой», - написал канал.

По последним данным, при операции были повреждены контактная сеть железной дороги, техника, а также живая сила оккупационной армии РФ. Украинская сторона пока не комментирует случившееся.

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