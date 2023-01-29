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До +2 ожидается в Беларуси 30 января

  • 29.01.2023, 15:47
До +2 ожидается в Беларуси 30 января

В понедельник будет преобладать облачная погода.

Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси на 30 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет преобладать облачная погода. Ночью на большей части территории ожидаются кратковременные осадки. Утром и днем временами также прогнозируются осадки, в основном снег, мокрый снег, местами метель. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами порывистый, днем во многих районах ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-18 м/с. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью понизится до 0 - минус 5 градусов. Днем температура воздуха составит минус 3 - плюс 2 градуса.

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