На свободу вышли экскурсоводы Сацукевич и Варикиш 29.01.2023, 18:09

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Они были задержаны прямо во время экскурсии.

По информации источников «Радыё Свобода», задержанные 13 января экскурсоводы Иван Сацукевич и Алесь Варикиш вышли на свободу. Сацукевич отсидел 15 суток, Варикиш — 10.

13 января этого года по дороге в Семежево на обряд «Калядныя цары» в Грозово Копыльского района силовики задержали большую экскурсию — до 80 человек, на двух автобусах — с гидами Алесем Варикишем, Натальей Жданок и Иваном Сацукевичем.

У всех задержанных проверили документы и телефоны. Большинство людей, кроме экскурсоводов, отпустили. Позже стало известно, что двух экскурсоводов — Варикиша и Сацукевича — задержали на 72 часа. Впоследствии им присудили «сутки».

На обряд участники экскурсии тогда не попали, так как их 5 часов продержали в Копыле в автобусе, пока проверяли.

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