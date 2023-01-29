На свободу вышли экскурсоводы Сацукевич и Варикиш
- 29.01.2023, 18:09
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Они были задержаны прямо во время экскурсии.
По информации источников «Радыё Свобода», задержанные 13 января экскурсоводы Иван Сацукевич и Алесь Варикиш вышли на свободу. Сацукевич отсидел 15 суток, Варикиш — 10.
13 января этого года по дороге в Семежево на обряд «Калядныя цары» в Грозово Копыльского района силовики задержали большую экскурсию — до 80 человек, на двух автобусах — с гидами Алесем Варикишем, Натальей Жданок и Иваном Сацукевичем.
У всех задержанных проверили документы и телефоны. Большинство людей, кроме экскурсоводов, отпустили. Позже стало известно, что двух экскурсоводов — Варикиша и Сацукевича — задержали на 72 часа. Впоследствии им присудили «сутки».
На обряд участники экскурсии тогда не попали, так как их 5 часов продержали в Копыле в автобусе, пока проверяли.