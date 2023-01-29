закрыть
29 января 2023, воскресенье, 18:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На свободу вышли экскурсоводы Сацукевич и Варикиш

  • 29.01.2023, 18:09
  • 1,162
На свободу вышли экскурсоводы Сацукевич и Варикиш

Они были задержаны прямо во время экскурсии.

По информации источников «Радыё Свобода», задержанные 13 января экскурсоводы Иван Сацукевич и Алесь Варикиш вышли на свободу. Сацукевич отсидел 15 суток, Варикиш — 10.

13 января этого года по дороге в Семежево на обряд «Калядныя цары» в Грозово Копыльского района силовики задержали большую экскурсию — до 80 человек, на двух автобусах — с гидами Алесем Варикишем, Натальей Жданок и Иваном Сацукевичем.

У всех задержанных проверили документы и телефоны. Большинство людей, кроме экскурсоводов, отпустили. Позже стало известно, что двух экскурсоводов — Варикиша и Сацукевича — задержали на 72 часа. Впоследствии им присудили «сутки».

На обряд участники экскурсии тогда не попали, так как их 5 часов продержали в Копыле в автобусе, пока проверяли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки Артем Черников
Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина