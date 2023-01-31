«Мне угрожают судом, если не заберу бесплатный подарок от магазина»

«Видимо, мой номер телефона сохранился где-то в базе данных после того, как я где-то что-то заказал. Мне периодически звонили и говорили забрать на почте якобы телефон, дорогие часы и прочее, только нужно оплатить доставку. Я ничего не забирал, все было нормально. А недавно мне пришло СМС, где говорится про суд».

Павел звонил по номеру, указанному в СМС. Там настаивают, что Павел согласился получить посылку, есть аудиозапись, которая это подтвердит. «Я не исключаю, что мог дать согласие, лишь бы от меня отстали». Теперь мужчина задается вопросом: и что, теперь ждать суда, если он не заберет посылку? За ее доставку просят 49 рублей.

Onlíner попытался связаться с магазином по номеру, указанному в СМС Павла, но услышал автоответчик и короткие гудки. Если вбить номер этого телефона в поисковик, то по первой ссылке написано: «Г. Пинск. Развод и невозврат моих денег» и дальше рассказ человека, которому обещали выслать бесплатный ноутбук, а по факту прислали каталог товаров. Павел же говорит, что ему обещали прислать то ли телефон в подарок, то ли дорогие часы — не может вспомнить. Но и не верит, что прислали именно их, а не набор макулатуры.

Юрист: с вас и правда могут взыскать расходы на доставку товара. Но магазину нужно доказать, что вы заказали эту посылку

Главный юрисконсульт «Регионального общества защиты потребителей» Александра Юмудова обращает внимание, что если вы ничего не заказывали, то переживать не стоит. Потому что, если продавец обратится с иском в суд, именно продавцу придется доказывать, что вы имели намерение приобрести товар.

— В качестве подтверждения такого намерения продавцы могут предоставлять скриншоты переписок, аудиозаписи телефонных переговоров и иные доказательства. Если вы действительно давали согласие на доставку товара, то в случае необоснованного отказа потребителя в его получении продавец может требовать возмещения расходов, связанных с доставкой, — комментирует юрист.

Обратим внимание, что магазину при подаче на покупателя в суд придется потратить деньги. А именно, государственную пошлину 5% от цены иска (стоимости доставки), но не менее двух базовых величин, сейчас это 74 рубля. При удовлетворении исковых требований расходы по оплате госпошлины также представители магазина могут взыскать с потребителя.

Кроме того, продавец имеет право обратиться за юридической помощью, и расходы за такого рода помощь также могут быть возложены судом на проигравшую сторону.

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