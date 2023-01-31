Bloomberg: Бывшие советские страны создают новые союзы против России 3 31.01.2023, 12:09

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Фото: Getty Images

К этому их подтолкнула агрессия Кремля в Украине.

Путинская война против Украины подталкивает бывшие советские страны создавать новые союзы, чтобы уменьшить зависимость от России.

Об этом сообщает Bloomberg.

Официальные представители бывших советских государств в Центральной Азии и на Кавказе утверждают, что война в Украине побуждает их власти искать способы, чтобы избавиться зависимости от Кремля. Часто новыми союзниками стают соперничающие стороны, к примеру Турция, Европейский союз и страны Ближнего Востока.

Политологи отмечают, что Россия на протяжении десятилетий была «игроком с правом вето» и привратником в северной Евразии, где ничего особенного не могло бы произойти, если бы это не понравилось Кремлю. Однако теперь ситуация меняется, и Москва с раздражением реагирует на новые союзы в Азии.

Пока Россия занята войной в Украине, Казахстан и Армения начали налаживать контакт со сторонами, влияние которых в регионе Москва долгое время пыталась ограничить. К примеру, Турция, которой удалось «заполнить пустоту».

Казахстан

Издание отмечает, что один из главных представителей новых геополитических процессов является Казахстан. Россия продемонстрировала свое недовольство Астаной и неоднократно перекрывала потоки по трубопроводу Каспийского консорциума, объясняя это техническими проблемами. По этому трубопроводу Казахстан поставляет 80% своей нефти.

Однако в ноябре Казахстан заявил, что увеличит экспорт нефти через Каспийское море на 1,5 млн тонн за счет подачи нефти в трубопровод Баку-Джейхан, который идет от Азербайджана к средиземноморскому побережью Турции. Этот поток идет в обход России, и страна готова увеличивать объемы экспорта.

При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в прошлом году наладил диалог с лидерами Турции, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Узбекистан

Соседний Узбекистан, который сильно зависит от торговли с Россией, хотел «открыться» еще до войны в Украине. В июле страна подписала соглашение о партнерстве с ЕС, а в декабре усилила контакты с США.

Армения и Азербайджан

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха показал, что авторитет России в регионе стремительно падает. Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен тем, что РФ не может обеспечить коридор к Нагорному Карабаху. В этом месяце возле российской военной базы в Гюмри (второй по размеру город Армении) трижды устаивали протесты, выдвигая лозунги «Российские оккупационные силы вон из Армении».

В то же время Азербайджан воспользовался российским вторжением и фактически заблокировал главную трассу, которая соединяет Нагорный Карабах и Армению. На фоне этого Баку усилил сотрудничество с Турцией.

Армения в свою очередь объявила, что не будет принимать у себя учения ОДКБ, а также договорилась с ЕС о гражданской миссии по наблюдению за границей. Азербайджан также сближается с Евросоюзом, подписав в июле договор об увеличении поставок газа.

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