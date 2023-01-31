«Дальше в планах – покорить Нью-Йорк» 31.01.2023, 13:33

Работы этой белорусской керамистки хотят заполучить в частные коллекции по всему миру.

Катерина стала заниматься керамикой чуть ли не случайно – а теперь достигла приличных высот. Эта статья не о том, как работать с фарфором или глиной. Это история человека с четким видением, пишет citydog.io.

– После окончания школы я решила покорять столицу. Подумала, что Минск – место для возможностей и вдохновения, и поступила в Академию искусств на кафедру керамики.

Вообще я мечтала быть живописцем: писать свободные полотна в духе американских абстракционистов. Но в год моего поступления именно на кафедру керамики конкурс был меньше всего. Я трезво оценила свои возможности и решила поступать туда; со второго раза меня зачислили на бесплатное отделение. Так и начался мой роман с глиной.

Поступление в университет стал одним из определяющих моментов моей жизни. Я до сих пор благодарна всем преподавателям и мастерам. На третьем курсе Академии нас впервые познакомили с фарфором, этим драгоценным материалом. И это был сразу 100% мэтч.

На первом курсе мы изучали работу с красной глиной, на втором – с каменной массой. Нравилось, что у нас было много практических занятий; мы ездили в Гжель и в Добруш на фарфоровый завод.

Это были самые ценные времена, именно там я набралась опыта и лайфхаков для работы с гипсом, шликерным литьем, правильной сушкой и обжигом, глазуровкой. На практике поняла, как вручную расписывать фарфоровые изделия.

«После универа влюбилась в художника-керамиста и переехала в Латвию, тут создала свой бренд посуды»

Как-то на симпозиуме керамистов «Арт Жыжаль» в Бобруйске я познакомилась с латвийским художником-керамистом и влюбилась. Собственно, это и стало причиной моего переезда в Латвию в 2019 году, где я начала работать и учиться.

У нас была чудесная история, которой суждено было закончится: в 2021 году муж умер. И я начала жизнь с чистого листа.

Вообще Латвия подарила мне много прекрасного. Мне очень близки латыши по состоянию души: они такие же меланхоличные и спокойные, как и я. Мне нравится местный флер и тысяча оттенков серого в осенне-зимний период. Правда, последнее время хочется фейерверков и сочных красок.

В Латвии я занялась созданием своего бренда дизайнерской посуды из фарфора 2KG Concept Ceramic Atelier. Составила план на год, расписала все по этапам: что нужно купить, чтобы начать изготавливать посуду, где и как ее реализовывать. Самым сложным было купить печку для обжига керамики. Часть средств я заработала сама – клеила этикетки на банки с пивом в ангаре под Ригой, – а часть мне помогли собрать родители.

Затем начался долгий процесс изготовления. Из-за нехватки опыта сначала было много брака. Когда наконец была готова первая партия чашек, я сделала фотографии посуды и разослала коммерческое предложение по магазинам. Я писала письма на английском языке, и, кажется, из-за этого никто не хотел со мной сотрудничать. Пришлось просить мужа, чтобы он ходил со мной и лично разговаривал с менеджерами магазинов.

Через год посуда Катерины стала пользоваться большим спросом. Те самые магазины, которые сначала отказывали, стали сами писать с предложениями о сотрудничестве.

Шахматы для FIFA, чашка для Тайваня

Сотрудничество с футбольным миром началось с того, что по заказу латвийской федерации я сделала елочные фарфоровые шары – их дарили спонсорам в качестве сувенира к Рождеству.

А потом в латвийской федерации мне предложили поучаствовать в конкурсе на создание подарка для менеджеров FIFA. Я предложила сделать фарфоровые шахматы в виде футболистов. Как мне потом рассказали, в FIFA все были в восторге.

Моя посуда вошла в финал конкурса кофейных чашек, который организовывал тайваньский музей керамики, – это достаточно престижная институция в индустрии. Я была в восторге, хотя, честно говоря, надеялась на победу: там был денежный приз с возможностью серийного производства посуды на одной из тайваньских фабрик.

«В работе с фарфором мне помогает перфекционизм»

Фарфор – очень сложный и капризный материал. Для работы с ним нужно разбираться в химии и физике. Многое зависит от того, с каким составом ты работаешь. Например, чтобы изготовить чашку, сначала нужно понять, какой толщины будет стенка в сыром виде: 3 или 5 мм. Если сильно тонкая, то после обжига она может деформироваться или треснуть.

Потом нужна правильная сушка: фарфор не любит сквозняков и жары. Затем обработка, обжиги. По итогу из 20 кружек, которые дожили до обжига, из печи может выйти штук 15.

Однако если с фарфором подружиться, то он будет твоим другом на века. Мне удалось его «приручить» – возможно, это связано с моим перфекционизмом.

Я все еще нахожусь в поиске своей техники скульптуры. Глина влюбляет в себя тем, что она предоставляет безграничные возможности создания объектов. С ней никогда не соскучишься, всегда есть пути для развития.

К примеру, в своей магистерской работе я исследую процедуру создания фарфоровых объектов с помощью 3D-принтера.

«Где еще можно увидеть мои работы?»

В соцсетях, на выставках, конкурсах. Например, сейчас одна из моих скульптур в Корее на выставке балтийской керамики. Еще одна стоит в рижском ботаническом саду. В Беларуси мой диплом, который я сделала в БГАИ, всегда доступен на выставках, которые организовывает Академия.

Мои работы можно купить в латвийских магазинах с продукцией локальных дизайнеров или на выставках. Еще можно написать мне лично: я, например, уже третий год создаю на заказ скульптуры для коллекционера из Швейцарии.

Цена зависит от многих критериев: материал, размер, затраченное время, сложность.

После смерти мужа я поняла, что жизнь у нас одна и она очень короткая. И нужно делать то, от чего ты получаешь максимальное удовольствие, не разрушая себя.

Среди главных моих целей – покорить Нью-Йорк. Это столица contemporary art, город с безграничными возможностями для амбициозного творческого человека. А я такой и являюсь.

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